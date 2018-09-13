Детские украшения, которые помогут воспитать хороший вкус

В каком возрасте подарить ребенку его первое украшение? Какое выбрать? Стоит ли ориентироваться на знак зодиака, на детскую моду или на ваш собственный вкус? Про украшения для младшего поколения всегда больше вопросов, чем ответов, и споров вместо конкретных советов. Каждый родитель сам для себя определяет, хочет ли он, чтобы ребенок до 10 лет главными украшениями считал венки из полевых цветов на даче или же уже к этому возрасту легко отличал сапфиры от топазов, а гранаты от рубинов.

Подумайте, ведь даже мы сами иногда кардинально меняем свои ювелирные привычки: то обвешиваем себя серебром, а потом устраиваем «диету» и доходим до одной-единственной золотой подвески, а иногда, наоборот, от минимализма (который тоже надоедает!) приходим к изобилию и радостно пополняем коллекцию драгоценными экземплярами в разных стилях. Дети также в разном возрасте будут строить разные отношения с украшениями. Но что неизменно: стильные и красивые украшения всегда помогут развить у ребенка ювелирный вкус.

Золотая подвеска с фианитами и эмалью

Главное отличие детских украшений от взрослых — это, в первую очередь, легкость, поэтому пусть первые кулоны будут почти невесомыми, а серьги — миниатюрными и незаметными в носке.

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Золотые серьги с бриллиантами

Сережки для маленьких девочек имеют один важный элемент — это крепкий замок, который не расстегнется сам по себе. Также обязательно полное отсутствие любых острых деталей, которые могут поранить ребенка.

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Золотая брошь с фианитами

Девочки постарше знакомятся уже не только с декоративным, но и с функциональным значением украшений. Представьте им броши и расскажите, как бы носили этот мини-аксессуар именно вы.

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Серебряное кольцо с фианитами и эмалью

Дети быстро растут, поэтому удобнее будет покупать для них те украшения, у которых нет четкого размера. Если говорить о кольцах, которые всегда подбираются по размеру, то выберите такие, которые можно фиксировать на пальце.

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Наручные часы для мальчика

Помните, что для ребенка его первые собственные украшения и аксессуары — это еще и способ заявить о себе миру, рассказать о своих увлечениях и предпочтениях почти что с уверенностью взрослого.

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Золотые серьги с сапфирами и бриллиантами

Эмаль и небольшие яркие камни чаще всего используются в детских украшениях. Дорогие драгоценные камни отводятся уже девочкам постарше, а вот золото присутствует всегда как долговечный и гипоаллергенный металл.

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Золотая подвеска с фианитами

Природные символы, животные, птицы, ягоды, цветы и сердечки точно придутся по вкусу маленьким модницам. Спросите у ребенка, кого или что из представителей флоры и фауны, известных символов он считает своим талисманом, и он даст вам подсказку, какое именно украшение купить.

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