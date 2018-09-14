Глава «Натали Турс» опроверг сообщения о возобновлении работы туроператора 

Глава компании «Натали Турс» Владимир Воробьев опроверг информацию о возобновлении работы туроператора, передает "Интерфакс".
Ранее в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что глава «Натали Турс» решил возобновить туроператорскую деятельность на базе компании «Центр туризма „Согласие“.
Воробьев это сообщение назвал „очередным фейком“.
11 сентября стало известно, что более 40 процентов клиентов „Натали турс“ подали заявление на выплату в страховую компанию „Ингосстрах“. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что на утро 10 сентября страховщик принял 2644 заявления от клиентов. В столице пострадавшие подали 1052 заявления, в Санкт-Петербурге — 152 заявления, а в остальных регионах — 1440 заявлений. Всего же от прекращения работы турфирмы пострадали 6393 человека.