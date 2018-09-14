Путевка в бизнес. Глава «Натали Турс» возвращается в туризм 

Владимир Воробьев, возглавлявшей компанию «Натали Турс», три юрлица которой были в сентябре 2018 года были исключены Ростуризмом из единого федерального реестра туроператоров, вероятно, нашел инвестора и может начать бизнес с нуля. Об этом сообщила в пятницу, 14 сентября, агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
По ее словам, возобновить туроператорскую деятельность Воробьев может на базе компании «Центр туризма „Согласие“, которая оказалась единственным юрлицом из работавших под брендом „Натали“, которое осталась в едином федеральном реестре. Остальные туроператоры, работавшие под брендом „Натали Турс“, 4 сентября прекратили свою работу. Это произошло на фоне финансовых проблем в „Натали Турс“.
29 июня туроператор „Панорама Тур“ (юридическое лицо „Натали Турс“) сообщил о корректировке чартерной программы и с 30 июня отменил чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь из-за низких финансовых показателей.
2 июля президент „Натали Турс“ Владимир Воробьев пояснил на своей странице в Facebook, что 29 июня ближе к вечеру в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер W2Meet остановил сотрудничество с туроператором и приступил к аннулированию заказов. „Чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений“, — написал Воробьев.
4 июля „Панорама тур“ объявила об аннулировании всех туров по 30 сентября включительно. Речь шла почти о 12 000 договоров. Долг компании перед туристами и партнерами достиг 1,5 млрд рублей, общее число пострадавших туристов приблизилось к 30 000 человек.
3 сентября 2018 года Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров три из четырех юридических лиц, которые продавали туры под брендом „Натали Турс“: ООО „Панорама Тур“, ООО „Агентство путешествий „Натали“, ООО „Туроператор „Натали Турс“.
Финансовая ответственность каждой из этих трех компаний была застрахована в “Ингосстрахе“ на 50 млн рублей, и „Натали Турс“ пообещала выплатить туристам компенсации. Но выяснилось, что подавляющее большинство из 12 000 договоров с туристами было заключено от имени ООО „Панорама Тур“ и 50 млн рублей не хватить, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим. По данным „Интерфакса“, сумма выплат по каждому туру не превысит 5000 рублей.
В сентябре выяснилось, что Ростуризм исключил из реестра не все юрлица „Натали Турс“. В реестре осталась компания „Центр туризма Согласие“, которая была учреждена в конце ноября 2017 года и тогда же вступила в единый федеральный реестр туроператоров. Операционную деятельность компания начала в апреле 2018 года под торговой маркой New Travelers, продавая индивидуальные туры для обеспеченных туристов.
12 сентября новым собственником ООО „Центр туризма „Согласие“ стала Ксения Мостовская. Она сообщила РБК, что компания продолжит заниматься выездным туризмом и в первые месяцы нового владельца будет консультировать Владимир Воробьев. Сам Воробьев подтвердил изданию, что у New Travelers появился новый инвестор. Ранее он заявлял о планах возобновить туроператорскую деятельность после 1 октября, если найдет инвестора, готового вложить в проект на начальном этапе 700-800 млн рублей.
Тюрина со ссылкой на свои источники сообщила, что Ксения Мостовская дружит с женой Владимира Воробьева, и предполагается, что именно он будет управлять New Travelers. „То есть фактически он начнет свой бизнес с нуля“, — подчеркнула Тюрина. Он предположила, что в столь трудные времена для турбизнеса купить туристическую компанию с огромными долгами и негативным имиджем на рынке могли только люди, которые хотели помочь главе „Натали Турс“.
Сам Владимир Воробьев в пятницу, 14 сентября, категорически опроверг сообщения о том, что компания „Натали Турс“ возобновляет свою деятельность. В комментарии „Интерфаксу“ он назвал информацию о том, что начинает свой турбизнес с нуля, „очередным фейком“.
Компания „Натали Турс“ была одним из крупнейших российских туроператоров. Совладелица компании Наталия Воробьева рассказывала Forbes, что вместе с мужем Владимиром занялась турбизнесом в 1992 году, продавая путевки в пансионаты Адлера. Через год начали посылать туристов в Испанию и Грецию. Через двадцать лет после создания компании — в 2012 году — оборот „Натали Турс“ достиг, по словам Воробьевой, $1 млрд, за рубеж было отправлено 850 000 туристов.
В 2017 году ООО „Панорама Тур“ отправило на отдых за рубеж 20 800 российских туристов, общая стоимость проданных туров достигла 375 млн рублей.
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