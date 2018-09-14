Путевка в бизнес. Глава «Натали Турс» возвращается в туризм

По ее словам, возобновить туроператорскую деятельность Воробьев может на базе компании «Центр туризма „Согласие“, которая оказалась единственным юрлицом из работавших под брендом „Натали“, которое осталась в едином федеральном реестре. Остальные туроператоры, работавшие под брендом „Натали Турс“, 4 сентября прекратили свою работу. Это произошло на фоне финансовых проблем в „Натали Турс“.

29 июня туроператор „Панорама Тур“ (юридическое лицо „Натали Турс“) сообщил о корректировке чартерной программы и с 30 июня отменил чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь из-за низких финансовых показателей.

2 июля президент „Натали Турс“ Владимир Воробьев пояснил на своей странице в Facebook, что 29 июня ближе к вечеру в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер W2Meet остановил сотрудничество с туроператором и приступил к аннулированию заказов. „Чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений“, — написал Воробьев.

4 июля „Панорама тур“ объявила об аннулировании всех туров по 30 сентября включительно. Речь шла почти о 12 000 договоров. Долг компании перед туристами и партнерами достиг 1,5 млрд рублей, общее число пострадавших туристов приблизилось к 30 000 человек.

3 сентября 2018 года Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров три из четырех юридических лиц, которые продавали туры под брендом „Натали Турс“: ООО „Панорама Тур“, ООО „Агентство путешествий „Натали“, ООО „Туроператор „Натали Турс“.

Финансовая ответственность каждой из этих трех компаний была застрахована в “Ингосстрахе“ на 50 млн рублей, и „Натали Турс“ пообещала выплатить туристам компенсации. Но выяснилось, что подавляющее большинство из 12 000 договоров с туристами было заключено от имени ООО „Панорама Тур“ и 50 млн рублей не хватить, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим. По данным „Интерфакса“, сумма выплат по каждому туру не превысит 5000 рублей.

В сентябре выяснилось, что Ростуризм исключил из реестра не все юрлица „Натали Турс“. В реестре осталась компания „Центр туризма Согласие“, которая была учреждена в конце ноября 2017 года и тогда же вступила в единый федеральный реестр туроператоров. Операционную деятельность компания начала в апреле 2018 года под торговой маркой New Travelers, продавая индивидуальные туры для обеспеченных туристов.

12 сентября новым собственником ООО „Центр туризма „Согласие“ стала Ксения Мостовская. Она сообщила РБК , что компания продолжит заниматься выездным туризмом и в первые месяцы нового владельца будет консультировать Владимир Воробьев. Сам Воробьев подтвердил изданию, что у New Travelers появился новый инвестор. Ранее он заявлял о планах возобновить туроператорскую деятельность после 1 октября, если найдет инвестора, готового вложить в проект на начальном этапе 700-800 млн рублей.

Тюрина со ссылкой на свои источники сообщила, что Ксения Мостовская дружит с женой Владимира Воробьева, и предполагается, что именно он будет управлять New Travelers. „То есть фактически он начнет свой бизнес с нуля“, — подчеркнула Тюрина. Он предположила, что в столь трудные времена для турбизнеса купить туристическую компанию с огромными долгами и негативным имиджем на рынке могли только люди, которые хотели помочь главе „Натали Турс“.

Сам Владимир Воробьев в пятницу, 14 сентября, категорически опроверг сообщения о том, что компания „Натали Турс“ возобновляет свою деятельность. В комментарии „Интерфаксу“ он назвал информацию о том, что начинает свой турбизнес с нуля, „очередным фейком“.

Компания „Натали Турс“ была одним из крупнейших российских туроператоров. Совладелица компании Наталия Воробьева рассказывала Forbes , что вместе с мужем Владимиром занялась турбизнесом в 1992 году, продавая путевки в пансионаты Адлера. Через год начали посылать туристов в Испанию и Грецию. Через двадцать лет после создания компании — в 2012 году — оборот „Натали Турс“ достиг, по словам Воробьевой, $1 млрд, за рубеж было отправлено 850 000 туристов.

В 2017 году ООО „Панорама Тур“ отправило на отдых за рубеж 20 800 российских туристов, общая стоимость проданных туров достигла 375 млн рублей.

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