Физиогномист не нашёл сходства Петрова и Боширова со снимками «отравителей Скрипалей»

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом телеканала «360». По мнению физиогномиста, два человека, которые сидят за столом в редакции RT, это не те люди, которые изображены на фото.

«Проверяя родинки, деление лица, я хочу сказать, что это не те люди с камер», — подчеркнул Воеводин.

При этом он рассказал, что сначала проанализировал изображения Александра Петрова.

«На фотографии, где «подозреваемый Петров» снят на фоне квадратной стены, у него квадратная мочка уха. У Петрова, который пришёл в студию, — срощенная. Этот признак свидетельствует о том, что это два разных человека», — убеждён специалист.

Кроме того, Воеводин обратил внимание на деление лица и линию волос — у этих людей они неодинаковы.

У Петрова, который на фото, на сером фоне линия волос — полукругом, а у Петрова в студии — широкая линия волос буквой «М». Кроме того, у них отличается цвет волос. Дальше — брови. У человека на стене они прямые, в то время как у человека в студии — ломанные, да ещё и отличающиеся по цвету», — отметил физиогномист.

Разницу эксперт нашёл и в цвете глаз. На фотографии они карие, а в студии — голубые. Крылья носа тоже не совпали. Плюс у одного есть горбинка, а у другого нет.

Заметил специалист и разную длину рта, другие веки, а также расположение родинок.

«А вывести их (родинки — «СП») за одну неделю невозможно», — подытожил Воеводин.

Что касается Боширова, то тут также много несоответствий: «Деление лица у этих людей разное. У Воеводина-подозреваемого — нос и макушка уходят в сторону правой руки, а у Воеводина, который в студии — макушка и подбородок уходят в сторону левой руки, а нос — в сторону правой руки. Одно это говорит о том, что это абсолютно два разных человека. Мочки ушей также абсолютно разные. Брови, цвет волос и родинки на лице также указывают на то, что абсолютно два разных человека», — резюмировал специалист.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в интервью главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили свои личности, объяснили, зачем ездили в марте Солсбери, а также признались, что опасаются за свою жизнь.