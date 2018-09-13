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Инстаграм-юмористка Селеста Барбер стала звездой показа Tom Ford
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Инстаграм-юмористка Селеста Барбер стала звездой показа Tom Ford 

Журнал ОК! 1 час назад
Сегодня утром в официальных Инстаграм-аккаунтах дизайнера Тома Форда и звезды этой соцсети Селесты Барбер появилось сразу три юмористических видео. В роликах популярный американский модельер пытается сделать из юмористки профессиональную модель. Но как бы ни старался дизайнер, Барбер остается самой собой.
У всех трех видео похожий сюжет: Форд учит Барбер дефилировать как это делают профессиональные модели, в то время как она старается украсть брендовые вещи.
Барбер уже прокомментировала встречу с Томом Фордом западным изданиям. Одному их них она сказала, что Форд дал ей советы по стилю:
Я никогда не знала, что мне подходит, а он дал мне совет: «Поиграй со своими ногами». Это все что мне нужно сейчас. Также он мне сказал: «Ты красивая, тебе не нужно худеть», — поэтому теперь, когда мне будут советовать сбросить вес, я буду отвечать, что сам Том Форд сказал мне обратное
Кстати говоря, за последние пару дней тему разнообразия моделей на подиуме поднимали несколько раз: Рианна на показе своего бельевого бренда и Кейт Мосс, которая отказалась от пропаганды анорексии.
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