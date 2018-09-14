Совет стилиста: 3 образа для идеального свидания

InStyle запустили первый digital-сериал! В рамках проекта #InStyleCinema самые модные девушки Москвы расскажут тебе, как подобрать правильный гардероб.

И героиней первого выпуска стала наша «Девушка недели», стилист и блогер Лена Ленц. Она создала сразу три идеальных образа для первого свидания. Осталось только выбрать!

https://www.youtube.com/watch?v=mUihkqT-l4c Первый образ: юбка, топ, жакет, все — Celine

Второй образ: джинсы Massimo Dutti, жакет 2Mood, боди — собственность стилиста

Третий образ: платье, жакет, все — 2Mood

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sovet-stilista-3-obraza-dlya-idealnogo-svidaniya/