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Совет стилиста: 3 образа для идеального свидания
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Совет стилиста: 3 образа для идеального свидания 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
InStyle запустили первый digital-сериал! В рамках проекта #InStyleCinema самые модные девушки Москвы расскажут тебе, как подобрать правильный гардероб.
И героиней первого выпуска стала наша «Девушка недели», стилист и блогер Лена Ленц. Она создала сразу три идеальных образа для первого свидания. Осталось только выбрать!
https://www.youtube.com/watch?v=mUihkqT-l4c  Первый образ: юбка, топ, жакет, все — Celine
Второй образ: джинсы Massimo Dutti, жакет 2Mood, боди — собственность стилиста
Третий образ: платье, жакет, все — 2Mood
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sovet-stilista-3-obraza-dlya-idealnogo-svidaniya/
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