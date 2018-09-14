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Симоньян сказала, поверила ли она Петрову и Боширову
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Симоньян сказала, поверила ли она Петрову и Боширову 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 19 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла подробности интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в «отравлении» Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери.
В интервью Би-би-си Симоньян рассказала, что Петров и Боширов связались с ней сами после обращения президента Владимира Путина. «Они знают RT, и они знают меня, потому что в России я довольно известна как медиа-персона, я все время в телевизоре, и люди меня знают», — сказала главред RT.
«Я работала репортером более 20 лет и верю только тому, что вижу своими глазами», — ответила Симоньян на вопрос о том, поверила ли она рассказу Петрова и Боширова. Она уточнила, что верит в то, что эти мужчины — люди с видео, которое опубликовала британская полиция. «Что же касается их рассказа, то у меня нет оснований им верить, я их не знаю, они не мои друзья. Но у меня так же нет причин верить [британским] спецслужбам, которые лгали и раньше», — сказала она.
Симоньян сообщила, что после интервью пыталась вновь связаться с Петровым и Бошировым, однако они оказались недоступны, телефон не отвечает.
Она также не согласилась с мнением о том, что поездка россиян в Великобританию позволила бы им «очиститься от подозрений и восстановить свое честное имя». «Я думаю, никто в России не верит в такое», — сказала Симоньян.
Главред RT резко отреагировала на замечание Би-би-си о том, что возглавляемый ею телеканал якобы является «инструментом пропаганды». «Вы видели интервью? Вы видели мое выражение лица, слышали мои интонации? Наверно, вы не говорите по-русски? Вопросы были для них очевидно непростые, они нервничали», — сказала Симоньян.
Она напомнила, что Петров и Боширов даже возмутились тем, что она ведет себя, будто на суде. «На что я ответила, что я не адвокат, а журналист, и поддерживать их — не моя задача. Ваш вопрос мне необъективен и звучит как типичная западная пропаганда, из-за которой люди смотрят RT. Ничего подобного», — подчеркнула Симоньян.
Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.
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