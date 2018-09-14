Симоньян сказала, поверила ли она Петрову и Боширову

В интервью Би-би-си Симоньян рассказала, что Петров и Боширов связались с ней сами после обращения президента Владимира Путина . «Они знают RT, и они знают меня, потому что в России я довольно известна как медиа-персона, я все время в телевизоре, и люди меня знают», — сказала главред RT.

«Я работала репортером более 20 лет и верю только тому, что вижу своими глазами», — ответила Симоньян на вопрос о том, поверила ли она рассказу Петрова и Боширова. Она уточнила, что верит в то, что эти мужчины — люди с видео, которое опубликовала британская полиция. «Что же касается их рассказа, то у меня нет оснований им верить, я их не знаю, они не мои друзья. Но у меня так же нет причин верить [британским] спецслужбам, которые лгали и раньше», — сказала она.

Симоньян сообщила, что после интервью пыталась вновь связаться с Петровым и Бошировым, однако они оказались недоступны, телефон не отвечает.

Она также не согласилась с мнением о том, что поездка россиян в Великобританию позволила бы им «очиститься от подозрений и восстановить свое честное имя». «Я думаю, никто в России не верит в такое», — сказала Симоньян.

Главред RT резко отреагировала на замечание Би-би-си о том, что возглавляемый ею телеканал якобы является «инструментом пропаганды». «Вы видели интервью? Вы видели мое выражение лица, слышали мои интонации? Наверно, вы не говорите по-русски? Вопросы были для них очевидно непростые, они нервничали», — сказала Симоньян.

Она напомнила, что Петров и Боширов даже возмутились тем, что она ведет себя, будто на суде. «На что я ответила, что я не адвокат, а журналист, и поддерживать их — не моя задача. Ваш вопрос мне необъективен и звучит как типичная западная пропаганда, из-за которой люди смотрят RT. Ничего подобного», — подчеркнула Симоньян.