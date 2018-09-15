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На красноярских «Столбах» найден редкий гриб из Красной книги
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На красноярских «Столбах» найден редкий гриб из Красной книги 

АиФ Красноярск + ещё 1 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
На «Столбах» найден редкий гриб, занесённый в Красную книгу Красноярского края.
Он называется «Весёлка обыкновенная». Ранее в заповеднике уже находили единичные экземпляры гриба. Нынешняя находка интересна своей формой. Она, в отличие от типовой разновидности, имеет короткий сетчатый белый индузиум — небольшой эпителиальный вырост на листе.
«В настоящее время в заповеднике насчитывает 471 вид грибов. Из этого числа 120 видов приходится на долю интереснейших организмов — миксомицетов (слизевиков), которые, строго говоря, согласно современным воззрениям, к царству грибов уже не относятся. Остальные три с половиной сотни видов являются настоящими грибами, изумительно разнообразными как по богатству форм, так и по выполняемым в природе функциям», — рассказывает доцент СФУ, сотрудник научного отдела заповедника «Столбы» Ольга Крючкова.
К слову, большое число видов грибов заповедника до сих пор остаются малоизученными. Множество из них живут в почве, паразитируют на живых организмах или населяют водоемы.
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