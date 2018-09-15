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Пьесу «Васса Железнова» Горького поставили в тбилисском театре
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Пьесу «Васса Железнова» Горького поставили в тбилисском театре 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Максим Горький на тбилисской сцене. Премьерным спектаклем «Васса Железнова» открыли 173-й театральный сезон, передает телеканал «МИР 24».
Пьессу показали в старейшем в Закавказье театре имени Грибоедова. Над постановкой работал режиссер из Украины Станислав Моисеев. Примечательно, что спектакль поставили в рекордные сроки — за один месяц. Его посвятили 150-летию Максима Горького.
К слову, Грузия в жизни Горького занимала значительное место. И в этом он признавался не раз. В Тифлисе написал рассказы «Рождение человека» и «Ошибка». У писателя в этой стране было много близких. И этот спектакль, как отмечают в театре — дань уважения большому другу Грузии.
«Горький в этой пьесе — очень значительный аналитик и очень значительный человек, который с большим сочувствием и болью относится ко всем персонажам, несмотря на то, что здесь практически однозначно позитивных людей нет», — рассказал режиссер-постановщик Станислав Моисеев.
Премьерные спектакли и необычные постановки продолжатся до конца сентября. В Грузинской столице стартует фестиваль «Театральная осень». Сюда съедутся коллективы из десятков стран мира.
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