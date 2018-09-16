В Ульяновске девятилетний мальчик умер после удаления аппендикса

Девятилетний мальчик скончался в областной детской областной больнице, куда был доставлен после неудачной операции по удавлению аппендицита в райбольнице, сообщает страница в facebook «Медицина в Ульяновске».