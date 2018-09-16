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В Ульяновске девятилетний мальчик умер после удаления аппендикса
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В Ульяновске девятилетний мальчик умер после удаления аппендикса 

АиФ — Ульяновск + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Девятилетний мальчик скончался в областной детской областной больнице, куда был доставлен после неудачной операции по удавлению аппендицита в райбольнице, сообщает страница в facebook «Медицина в Ульяновске».
10 сентября мальчика с признаками аппендицита доставили в Барышскую районную больницу. После проведенной операции ребенку стало хуже. 12 сентября началась рвота, поднялась температура около 39ОС. 13 сентября «скорая» экстренно доставила пациента в детскую областную больницу, где в ночь на 14 сентября была проведена повторная операция, однако спасти ребенка не удалось, через несколько часов он умер. Случай подтвердили в региональном Минздраве. По факту проводится ведомственная служебная проверка. Проверку проводит и областной Следком. Причиной смерти врачи называют абдоминальный сепсис.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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