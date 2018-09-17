Пропавшую школьницу из Челябинской области нашли в Екатеринбурге

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен — РИА Новости . Школьницу из города Копейск Челябинской области, поиск которой вели с 10 сентября полиция и волонтеры, нашли в Екатеринбурге, заявило в понедельник следственное управление СКР по региону.

Как сообщало следствие, 10 сентября в Копейске вечером после прогулки не вернулась домой 16-летняя школьница Екатерина Маврина. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью школьницы следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

"В результате проведенного комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий девочка обнаружена в городе Екатеринбурге. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось, уточняет следствие.