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Пропавшую школьницу из Челябинской области нашли в Екатеринбурге
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Пропавшую школьницу из Челябинской области нашли в Екатеринбурге 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен — РИА Новости. Школьницу из города Копейск Челябинской области, поиск которой вели с 10 сентября полиция и волонтеры, нашли в Екатеринбурге, заявило в понедельник следственное управление СКР по региону.
Как сообщало следствие, 10 сентября в Копейске вечером после прогулки не вернулась домой 16-летняя школьница Екатерина Маврина. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью школьницы следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
"В результате проведенного комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий девочка обнаружена в городе Екатеринбурге. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось, уточняет следствие.
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