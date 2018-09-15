17-летняя дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост впервые за долгое время появилась на публике и всех очаровала 

Дочери Джуда Лоу и Сэди Фрост уже 17 лет. Дети многих знаменитостей в этом возрасте сами становятся звездами, однако Ирис не стремится к публичности и крайне редко выходит в свет. Но ради презентации бренда Nick Knight x Alyx Mackintosh в рамках Недели моды в Лондоне девушка сделала исключение. 14 сентября она была замечена в бутике Mackintosh, где с удовольствием общалась с дизайнерами и примеряла их творения. На снимках, попавших в Сеть, наследница известных актеров позирует в бежевом пальто на молнии, надетом поверх пестрого платья в пол. Выглядит Ирис просто прекрасно. Хочется верить, что мы еще увидим ее на предстоящих показах в столице Великобритании!