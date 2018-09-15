Ещё
Кэтрин Зета-Джонс посетила модный показ вместе с дочерью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кэтрин Зета-Джонс посетила модный показ вместе с дочерью 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс все чаще появляется на светских мероприятиях в компании своей очаровательной 15-летней дочери Кэрис Зеты-Дуглас. Девушка выросла настоящей красавицей, унаследовав от своих знаменитых родителей только самое лучшее. Многие обыватели даже уверены, что девушке просто не избежать модельного будущего.
На днях в Нью-Йорке завершилась Неделя высокой моды, которая представила миру немало интересных коллекций именитых дизайнеров. Мероприятия, проходившие в эти дни в американском мегаполисе, собрали также немало звездных гостей. Так, на показ Michael Kors пожаловала и супруга Майкла Дугласа — актриса Кэтрин Зета-Джонс. Женщина снова блистала перед фотографами в идеальном образе. Но куда больше внимания привлекла ее очаровательная дочь, которую звездная мать все чаще стала брать с собой, выходя в свет.
На 15-летней девушке был простой укороченный черный топ и прямые брюки с принтом, выполненным в камуфляжном стиле. Завершила Кэрис свой незамысловатый образ с помощью золотой сумки-клатч. Многие поклонники Кэтрин сошлись во мнении, что очаровательный подросток все больше напоминает свою звездную мать в ее юные годы, хотя у девушки куда очевиднее прослеживается внешнее сходство с оскароносным отцом.
Но как бы то ни было, в одном интернет-пользователи были едины — Кэрис место на подиуме. К слову, сама девушка очень стесняется своего знаменитого отца, ведь из-за его преклонного возраста над ней долго насмехались ровесники в школе.
Eva.ru: последние новости
Трансформация Водяновой: модель показала, как изменилась за 17 лет После выписки из больницы Сергей Жуков заметно изменился Анастасия Костенко показала историю любви с Дмитрием Тарасовым
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После 26 незамужние идут на уступки»80
Округлившийся живот Бузовой вызвал переполох в Сети29
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете167
Звезды, которых не узнать после набора веса8
Звезды, которых убили наркотики
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение