Кэтрин Зета-Джонс посетила модный показ вместе с дочерью

Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс все чаще появляется на светских мероприятиях в компании своей очаровательной 15-летней дочери Кэрис Зеты-Дуглас. Девушка выросла настоящей красавицей, унаследовав от своих знаменитых родителей только самое лучшее. Многие обыватели даже уверены, что девушке просто не избежать модельного будущего.

На днях в Нью-Йорке завершилась Неделя высокой моды, которая представила миру немало интересных коллекций именитых дизайнеров. Мероприятия, проходившие в эти дни в американском мегаполисе, собрали также немало звездных гостей. Так, на показ Michael Kors пожаловала и супруга Майкла Дугласа — актриса Кэтрин Зета-Джонс. Женщина снова блистала перед фотографами в идеальном образе. Но куда больше внимания привлекла ее очаровательная дочь, которую звездная мать все чаще стала брать с собой, выходя в свет.

На 15-летней девушке был простой укороченный черный топ и прямые брюки с принтом, выполненным в камуфляжном стиле. Завершила Кэрис свой незамысловатый образ с помощью золотой сумки-клатч. Многие поклонники Кэтрин сошлись во мнении, что очаровательный подросток все больше напоминает свою звездную мать в ее юные годы, хотя у девушки куда очевиднее прослеживается внешнее сходство с оскароносным отцом.

Но как бы то ни было, в одном интернет-пользователи были едины — Кэрис место на подиуме. К слову, сама девушка очень стесняется своего знаменитого отца, ведь из-за его преклонного возраста над ней долго насмехались ровесники в школе.