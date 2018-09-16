В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю девочку

В посёлке Рощино Гурьевского района домашняя собака загрызла пятилетнюю девочку. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл около 16:00 в субботу, 15 сентября. Семья купила собаку две недели назад для охраны дома и хозяйства. Двухгодовалый пёс сидел на цепи.

Нападение произошло, когда девочка гуляла во дворе. Собака прокусила ей щёку и сонную артерию. На место вызвали скорую помощь, но ребёнок скончался.