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В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю дочку хозяев
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В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю дочку хозяев 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 16 сен — РИА Новости. Собака загрызла пятилетнюю девочку в калининградском поселке Рощино, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по области Наталья Гацко.
"Сообщение о смерти пятилетней девочки в поселке Рощино Гурьевского района в правоохранительные органы поступило в субботу. На место происшествия выехала следственная группа. В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружены раны от укуса животного. По предварительным данным, девочку покусала собака, приобретенная родителями около двух недель назад", — сказала представитель ведомства.
Она добавила, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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