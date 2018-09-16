В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю дочку хозяев

"Сообщение о смерти пятилетней девочки в поселке Рощино Гурьевского района в правоохранительные органы поступило в субботу. На место происшествия выехала следственная группа. В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружены раны от укуса животного. По предварительным данным, девочку покусала собака, приобретенная родителями около двух недель назад", — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.