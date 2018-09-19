Жителей района Старое Крюково приглашают в библиотеки на День открытых дверей

22 сентября в библиотеках Зеленограда пройдет День открытых дверей.

Открытые занятия и запись в кружки и студии, творческие мастер-классы, библиотечные экскурсии и квесты, знакомство с книжными новинками, услугами библиотек и проектами на новый сезон ждут зеленоградцев в субботу 22 сентября с 12.00 до 17.00. В акции принимают участие 5 зеленоградских читален.

Программа Дня открытых дверей в Библиотеке театра и кино (корпус 1462):

— 13.30 — 14.30 — открытое занятие школы программирования «Алгоритмика»;

— 14.30 — 15.00 — открытое занятие по программе комплексного развития «Школа дошколят» (6-7 лет);

— 15.00 — 16.00 — открытое занятие в клубе «Читалкин» (3-6 лет);

— 15:30 — 16:00 — открытое занятие по английскому языку Discovery Club (7-10 лет);

— 15.30 — 16.30 — открытое занятие Центр развития интеллекта «Амакидс» (развитие памяти и внимания, 6+);

— 16.00 — 17.00 — открытое занятие в арт-студии «Маленький художник» (3+).

В течение всего дня: предпродажа билетов на спектакли «Ведогонь-театр» «Сказки кота Мурлыки» и «Читаем вслух рассказы Н. Носова» (оплата наличными), экскурсии по библиотеке, мастер-классы по рисованию и оригами, литературный квест.

Для многодетных семей в библиотеках Зеленограда действуют постоянные скидки — посещение кружков обойдется на 20% дешевле.

Программа Дня открытых дверей в Центральной детской библиотеке (корпус 401):

— 12.00 — 13.00 — открытое занятие школы программирования «Алгоритмика» (7+);

— 13.00 — 14.00 — открытое занятие мастерской игрушки «Домовенок» (7+);

— 14.00 — 14.30 — открытое занятие по английскому языку Teen Club (11-13 лет);

— 14.30 — 15.00 — открытое занятие по английскому языку «My mommy&me» (1,5-2,5 лет) и «Kids club» (3-5 лет);

— 16.00-17.00 — громкие чтения «Театр книги» в рамках проекта «Сказки на ночь» (3+).

В течение дня: экскурсии по библиотеке, квест «В поисках книжных сокровищ», игротека настольных игр и головоломок.

Программа Дня открытых дверей в центральной библиотеке №249 (детское отделение, корпус 607а):

В течение дня с 12.00 до 17.00 — игровая экскурсия по библиотеке «Кто живет на книжной полке», квест по журналам, мастер-класс по изготовлению рукодельной книги, игротека настольных игр: играем в «Имаджинариум», «Соображариум», «Кто где живет?», игры-бродилки, шашки, шахматы

С расписанием мероприятий Дня открытых дверей в других библиотеках Зеленограда можно познакомиться по ссылке — здесь также работает запись на события. Следите за изменениями на сайте ЦБС ЗелАО, а также в группе «Библиотеки Зеленограда».