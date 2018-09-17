Подписчики осудили Брежневу за вульгарный наряд

Платье певицы вызвало споры в Сети

Несколько часов назад Вера Брежнева опубликовала свежее фото, на котором позирует в очень коротком плотном черном платье с декольте, заканчивающимся на талии. Необычный фасон наряда идеально подчеркнул роскошные формы экс-солистки «Виа Гры».

Однако в комментариях к посту многие пользователи призвали 36-летнюю поп-диву одеваться скромнее, дабы не подавать плохой пример молодым поклонницам и дочкам. А некоторые отметили, что рвение обнажаться на публике у замужней женщины кажется, как минимум, странным.