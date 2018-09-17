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Подписчики осудили Брежневу за вульгарный наряд
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Подписчики осудили Брежневу за вульгарный наряд 

WomanHit.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Платье певицы вызвало споры в Сети
Несколько часов назад Вера Брежнева опубликовала свежее фото, на котором позирует в очень коротком плотном черном платье с декольте, заканчивающимся на талии. Необычный фасон наряда идеально подчеркнул роскошные формы экс-солистки «Виа Гры».
Однако в комментариях к посту многие пользователи призвали 36-летнюю поп-диву одеваться скромнее, дабы не подавать плохой пример молодым поклонницам и дочкам. А некоторые отметили, что рвение обнажаться на публике у замужней женщины кажется, как минимум, странным.
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