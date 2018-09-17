Вера Брежнева разочаровала поклонников вульгарным образом

Новые фото певицы вызвали недовольство подписчиков.

На фотографии на певице и телеведущей надето новое черное яркое платье, оно короткое и с глубоким декольте.

На снимке, которое артистка выложила в сеть, видна ее грудь.

— Разочарование, — прокомментировал фото поклонник.

— Ну очеееень странное платье, — написала одна из подписчиц Веры Брежневой

— Вульгарно, — подчеркнула другая пользовательница.

— Что с тобой? — спросил с удивлением фанат певицы в Инстаграм.

— Так нелегко далась популярность и как легко можно ее потерять. Зачем? — отметил подписчик.

Однако нашлись и те, кому понравился новый образ Веры Брежневой. Они даже сравнили ее с Барби и восхитились прекрасной фигурой

— Красиво получилось и стильно, — подписалась под фото поклонница.

Напомним, 36-летняя Вера Брежнева мама двоих дочерей. И ее девочки за лето изменились до неузнаваемости (подробнее…)