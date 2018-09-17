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Вера Брежнева разочаровала поклонников вульгарным образом
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Вера Брежнева разочаровала поклонников вульгарным образом 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Новые фото певицы вызвали недовольство подписчиков.
На фотографии на певице и телеведущей надето новое черное яркое платье, оно короткое и с глубоким декольте.
На снимке, которое артистка выложила в сеть, видна ее грудь.
— Разочарование, — прокомментировал фото поклонник.
— Ну очеееень странное платье, — написала одна из подписчиц Веры Брежневой.
— Вульгарно, — подчеркнула другая пользовательница.
— Что с тобой? — спросил с удивлением фанат певицы в Инстаграм.
— Так нелегко далась популярность и как легко можно ее потерять. Зачем? — отметил подписчик.
Однако нашлись и те, кому понравился новый образ Веры Брежневой. Они даже сравнили ее с Барби и восхитились прекрасной фигурой
— Красиво получилось и стильно, — подписалась под фото поклонница.
Напомним, 36-летняя Вера Брежнева мама двоих дочерей. И ее девочки за лето изменились до неузнаваемости (подробнее…)
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