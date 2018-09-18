На подростка в Томске напал неизвестный с ножом. СК возбудил дело

Сотрудники следственного комитета расследуют инцидент, который произошел в минувшие выходные с 16-летним подростком в Томске. Ранним утром на переулке Донском мужчина, демонстрируя нож и угрожая применением насилия, совершил разбойное нападение на мальчика с целью хищения его имущества. К счастью, подростку удалось скрыться от злоумышленника.

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают личность подозреваемого, сообщили в пресс-службе ведомства. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

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