Ещё
На подростка в Томске напал неизвестный с ножом. СК возбудил дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

На подростка в Томске напал неизвестный с ножом. СК возбудил дело 

РИА «ФедералПресс» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники следственного комитета расследуют инцидент, который произошел в минувшие выходные с 16-летним подростком в Томске. Ранним утром на переулке Донском мужчина, демонстрируя нож и угрожая применением насилия, совершил разбойное нападение на мальчика с целью хищения его имущества. К счастью, подростку удалось скрыться от злоумышленника.
На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают личность подозреваемого, сообщили в пресс-службе ведомства. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Названа марка идеального творога «Нужно быстрее вводить меры защиты молочного рынка от мошенников» Собчак обвинили в смерти отца из-за ее интимных связей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Анна Седокова демонстрирует увеличившиеся ягодицы18
Рудковская показала подписчикам платье-лаваш5
Дочь Волочковой пошла по стопам матери46
Ковальчук: «От хороших женщин мужчины не уходят»9
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
04:15
Как привлечь удачу
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
04:08
Российские звезды, которые жили на две семьи
Звёзды Любовь
04:10
Российские знаменитости, которые скоро родят
Дети Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение