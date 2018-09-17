В Сочи предстанет перед судом учительница, в походе у которой погиб ребенок

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости . Учительница, организовавшая поход через горы к морю, где от группы отбился школьник, который спустя девять дней был найден мёртвым, предстанет перед судом, информируют прокуратура СУСК по Краснодарскому краю.

Как сообщалось ранее, мальчик 3 июля вместе с туристической группой проходил через лесистую местность в районе села Бабук-Аул, в какой-то момент он отбился от группы. Подростка искали спасатели и кинологи. На десятые сутки тело ребенка было найдено в труднодоступной местности.

Как проинформировали в понедельник СУСК и прокуратура по Краснодарскому краю, расследование уголовного дела в отношении 55-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности 13-летнему мальчику, завершено. По данным ведомств, учительница начальных классов организовала четырехдневный турпоход для группы из 11 детей и двоих взрослых из поселка Гузерипль Республики Адыгея в сочинский Дагомыс.

По версии следствия, имея опыт походов и являясь инструктором детско-юношеского туризма, она не оповестила МЧС о выходе на маршрут. Также, отмечается в релизе, отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, страховки от несчастного случая, приказ по школе и документация о проведенном инструктаже по технике безопасности.

Причиной смерти мальчика явились травмы, полученные в результате падения с высоты, говорится в сообщении.

"Вину в преступлении женщина признала в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — информируют ведомства.