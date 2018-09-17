В Воронеже в квартире многоэтажки нашли тело младенца

В Воронеже в квартире многоэтажного дома, расположенного на одной из улиц в Левобережном районе, нашли тело 5-месячной девочки. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти младенца, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник, 17 сентября.

По предварительным данным, тело малышки обнаружили в пятницу, 14 сентября. За день до смерти у 5-месячной девочки поднялась небольшая температура. Медики назначили лечение. А в пятницу малышке стало хуже — у неё поднялась высокая температура. Мать вызвала скорую помощь, но прибывшие на место медики констатировали смерть.

Следов насилия при осмотре тела младенца не нашли.

— Следователями СК выполняется весь комплекс необходимых проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СКР Матвей Сладких.