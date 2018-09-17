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Гостям Дворца творчества на Трофимова показали мастер-классы по каратэ
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Гостям Дворца творчества на Трофимова показали мастер-классы по каратэ 

Управа Южнопортового района + ещё 3 17 сентября 2018
Фото: Управа Южнопортового района
Мастер-классы по каратэ и ряд мероприятий на знание города провели в рамках дня открытых дверей, который прошел во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара района Южнопортовый. Такую информацию сообщили в администрации учреждения.
— Наши специалисты показали гостям мероприятия «Большой город», «Добро пожаловать в Москву!», «Городской пейзаж», а также ОФП с элементами Шокотан каратэ до для школьников в возрасте от шести до семи лет, — уточнили в администрации.
Добавим, что отделение Дворца творчества в Южнопортовом находится по адресу: улица Трофимова, дом 15А. (вт)
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