Это очень трогательно: мама дизайнера Burberry плачет после показа

Вчера в Лондоне прошел показ первой коллекции Риккардо Тиши (44) для Burberry. Событие это почти историческое — Тиши сменил логотип бренда, сделал новую монограмму и показал гигантскую коллекцию мужской и женской одежды. В общем, шоу впечатлило и нас, и модных критиков, но больше всего — маму Риккардо, которая плакала в первом ряду после того, как шоу закончилось.

Tears at @Burberry — @riccardotisci17 mother and sisters are out in force to support #Burberry #tears #lfw A post shared by jo ellison (@jellison22) on Sep 17, 2018 at 9:43am PDT Еще бы! В интервью Highsnobiety Тиши рассказывал, что был единственным парнем в семье (у Риккардо 8 сестер) и потерял отца в раннем возрасте. «У меня всегда были потрясающие отношения с семьей, но я очень рано начал работать. В 10 лет я уже работал, потому что должен был платить за школу. Это не было плохой работой, знаете. Я помогал продавцу цветов или что-то делал, чтобы облегчить жизнь маме. Когда так живешь, взрослеешь намного быстрее, потому что работаешь с теми, кто старше тебя. Мои сверстники в 10 лет шли домой смотреть мультики, а я — в школу и на работу». И где он теперь! Уважаем и любим.

Напомним, до назначения на пост креативного директора Burberry Риккардо Тиши 12 лет верой и правдой служил Givenchy — с 2005-го по 2017-й. Последняя коллекция дизайнера для французского бренда была полностью красной и символизировала опыт, который Тиши в нем получил.

