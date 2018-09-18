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Это очень трогательно: мама дизайнера Burberry плачет после показа
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Это очень трогательно: мама дизайнера Burberry плачет после показа 

Peopletalk + ещё 4 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера в Лондоне прошел показ первой коллекции Риккардо Тиши (44) для Burberry. Событие это почти историческое — Тиши сменил логотип бренда, сделал новую монограмму и показал гигантскую коллекцию мужской и женской одежды. В общем, шоу впечатлило и нас, и модных критиков, но больше всего — маму Риккардо, которая плакала в первом ряду после того, как шоу закончилось.
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Tears at @Burberry — @riccardotisci17 mother and sisters are out in force to support #Burberry #tears #lfw  A post shared by jo ellison (@jellison22) on  Sep 17, 2018 at 9:43am PDT  Еще бы! В интервью Highsnobiety Тиши рассказывал, что был единственным парнем в семье (у Риккардо 8 сестер) и потерял отца в раннем возрасте. «У меня всегда были потрясающие отношения с семьей, но я очень рано начал работать. В 10 лет я уже работал, потому что должен был платить за школу. Это не было плохой работой, знаете. Я помогал продавцу цветов или что-то делал, чтобы облегчить жизнь маме. Когда так живешь, взрослеешь намного быстрее, потому что работаешь с теми, кто старше тебя. Мои сверстники в 10 лет шли домой смотреть мультики, а я — в школу и на работу». И где он теперь! Уважаем и любим.
Напомним, до назначения на пост креативного директора Burberry Риккардо Тиши 12 лет верой и правдой служил Givenchy — с 2005-го по 2017-й. Последняя коллекция дизайнера для французского бренда была полностью красной и символизировала опыт, который Тиши в нем получил.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-ochen-trogatelno-mama-dizajnera-burberry-plachet-posle-pokaza/
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