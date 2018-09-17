Крупные пайетки, алый цветок на плече и Ксения Собчак рядом: Матильда Шнурова впервые вышла в свет после развода

Ресторатор Матильда Шнурова пришла на юбилейный вечер в Tatler — это ее первый выход в свет после официального развода с рок-музыкантом Сергеем Шнуровым. Для этого появления на публике Матильда Шнурова выбрала длинное платье с цветными яркими пайетками и огромным алым цветком на плече. Look она дополнила асимметричной укладкой и минималистичными босоножками на шпильках. Подругу сопровождала телеведущая Ксения Собчак , этим вечером также выбравшая платье макси. В сториз своего Instagram Собчак показала, как отдыхает со Шнуровой. Пока Матильда Шнурова не намекала ни на какие новые романы, а вот ее экс-супруг уже выходил в свет с очередной избранницей — неделю назад он привел 27-летнюю Ольгу Абрамову на премию GQ. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, пресс-служба / WMJ.ru