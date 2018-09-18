Сергей Цивилёв поручил защитить кузбассовцев от рецидивистов 

Кемерово, 18 сентября — АиФ-Кузбасс. Губернатор Кузбасса на аппаратном совещании поручил своим заместителям разработать комплекс мер по профилактике среди рецидивистов, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Задания Сергей Цивилёв дал исполняющим обязанности заместителей губернатора Валерию Догадову и Елене Пахомовой. Они должны действовать совместно с ГУФСИН России по Кемеровской области и областным ГУ МВД.
«Безопасность жителей области — одно из важнейших направлений нашей работы. Комфортные условия проживания можно предоставить только при условии обеспечения личной безопасности граждан. Особое значение имеет для нас безопасность детей», — подчеркнул Сергей Цивилёв.
Согласно статистике, как отмечается в сообщении пресс-службы администрации области, больше половины правонарушений в Кузбассе совершают бывшие осуждённые. На территории области располагается 21 исправительная колония и четыре СИЗО. Как правило, большая часть осуждённых, отбыв в них свой срок, остаётся жить в Кузбассе.