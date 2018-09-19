«Даже смотреть на этот стих не могу»: трудные будни первоклашки на видео

Тяжелая жизнь школьника только началась, а образовательная программа уже доводит его до слез, разве можно его в чем-то винить?

На этом видео маленький мальчик не может выучить стихотворение А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый». По его словам, такое нельзя давать учить первоклассникам, потому что сделать это «нереально».

Первоклассник немного психанул во время линейки и стал звездой Интернета — видео>>

Хоть первоклассник и говорит матери, что стихотворение слишком большое и выучить его в первом классе нельзя, она спокойно отвечает: «Что я поделаю, если у вас программа такая». Затем мальчик начинает говорить на отстраненные темы, чтобы отвлечь мать, но получается у него это плохо.

В комментариях под видео многие отметили, что ребенок ни в чем не виноват, и данное стихотворение они учили в свое время в пятом или шестом классе. Кроме того, многим не понравилось, что в первом классе у ребят шесть уроков, вместо положенных четырех, а то и трех.