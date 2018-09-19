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«Даже смотреть на этот стих не могу»: трудные будни первоклашки на видео
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«Даже смотреть на этот стих не могу»: трудные будни первоклашки на видео 

Sputnik Грузия + ещё 1 14 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Тяжелая жизнь школьника только началась, а образовательная программа уже доводит его до слез, разве можно его в чем-то винить?
На этом видео маленький мальчик не может выучить стихотворение А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый». По его словам, такое нельзя давать учить первоклассникам, потому что сделать это «нереально».
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Хоть первоклассник и говорит матери, что стихотворение слишком большое и выучить его в первом классе нельзя, она спокойно отвечает: «Что я поделаю, если у вас программа такая». Затем мальчик начинает говорить на отстраненные темы, чтобы отвлечь мать, но получается у него это плохо.
В комментариях под видео многие отметили, что ребенок ни в чем не виноват, и данное стихотворение они учили в свое время в пятом или шестом классе. Кроме того, многим не понравилось, что в первом классе у ребят шесть уроков, вместо положенных четырех, а то и трех.
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