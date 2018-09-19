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ОНФ проконтролирует реализацию пенсионных изменений в регионах
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ОНФ проконтролирует реализацию пенсионных изменений в регионах 

РИА Новости + ещё 23 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Реализацию в регионах предложений президента РФ по изменению пенсионной системы обсудили на заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта в Москве, сообщает пресс-служба движения.
"Мы будем следить за тем, как они будут реализовываться «на земле» — не в кабинетах и на бумаге, а отражаться на людях, на каждом конкретном человеке", — заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
По ее словам, активисты ОНФ возьмут на себя общественный контроль, чтобы работодатели не ущемляли права этой категории граждан.
Также Народный фронт займется сбором общественных предложений по повышению квалификации граждан предпенсионного возраста и формированием предложений по стимулированию работодателей обеспечивать занятость таких граждан. Активисты ОНФ отследят, чтобы власти регионов сохранили все существующие сегодня для пенсионеров льготы и обеспечили социальные гарантии граждан предпенсионного возраста.
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