Шейк огорошила признанием

Ирина Шейк крайне неохотно говорить о личной жизни, зато с удовольствием рассказывает о бьюти-рутине, любимых калорийных блюдах и модных предпочтениях. Пользователи знают, что в повседневной жизни модель и молодая мама предпочитает исключительно лаконичные образы. На прогулку с ребёнком или встречу с подругами Шейк выходит в джинсах, лосинах и толстовках. Можно модель увидеть и в платье, в которому она выберет сапоги на плоской подошве или кеды.

Что касается диеты, то их одна из самых узнаваемых моделей планеты не приемлет категорически. Шейк не отказывает себе в калорийных лакомства, вроде куска торта или сочного гамбургера с картошкой. Наведываясь в Москву, Шейк непременно закажет в ресторане борщ, пельмени и пирожки. А на следующий день увеличит время на беговой дорожке. На днях Ирина Шейк дала интервью, в котором огорошила преданных поклонников заявлением.