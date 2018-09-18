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Шейк огорошила признанием
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Шейк огорошила признанием 

News.ru 46 минут назад
Ирина Шейк крайне неохотно говорить о личной жизни, зато с удовольствием рассказывает о бьюти-рутине, любимых калорийных блюдах и модных предпочтениях. Пользователи знают, что в повседневной жизни модель и молодая мама предпочитает исключительно лаконичные образы. На прогулку с ребёнком или встречу с подругами Шейк выходит в джинсах, лосинах и толстовках. Можно модель увидеть и в платье, в которому она выберет сапоги на плоской подошве или кеды.
Что касается диеты, то их одна из самых узнаваемых моделей планеты не приемлет категорически. Шейк не отказывает себе в калорийных лакомства, вроде куска торта или сочного гамбургера с картошкой. Наведываясь в Москву, Шейк непременно закажет в ресторане борщ, пельмени и пирожки. А на следующий день увеличит время на беговой дорожке. На днях Ирина Шейк дала интервью, в котором огорошила преданных поклонников заявлением.
«Недавно, к примеру подумала: «О, у меня появляется целлюлит. Нужно больше заниматься в спортзале!»» — вдохнула возлюбленная Брэдли Купера. Также Ирина заметила, что весьма экономна в тратах и никогда не спустит большую сумму на покупку белья. Модель заверила, что лучше купит себе пять комплектов, которые будет носить не один сезон. Бережливость Шейк объяснила тем, что родилась в России в небогатой семье и потому знает цену деньгам.
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