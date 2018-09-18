Умный гардероб: 7 вещей, от которых тебе пора избавиться 

Избавляться от одежды, которую не носишь, — не расточительство, а разумное правило. Регулярно проводи ревизию в гардеробе и убережешь себя от ненужных покупок и ситуаций, когда шкаф ломится, а надеть нечего.
На прагматичном подходе основана и идея капсульного гардероба: каждая новая вещь должна сочетаться как минимум с тремя предметами, которые у тебя уже есть. Первый шаг к формированию умного гардероба — убираем лишнее. Heroine составил список вещей, с которыми тебе пора расстаться. Не обязательно выбрасывать — хорошую одежду всегда можно продать, подарить знакомым или пожертвовать.
1. Наряд, который ты когда-то любила
Раньше ты месяцами не вылезала из этой водолазки, а сейчас не можешь думать о ней без легкого отвращения. Водолазка в прекрасном состоянии, ты тоже, но случился очередной кризис стиля, который заставил тебя пересмотреть свои вкусы. Если прошло уже несколько месяцев, а ваши отношения с вещью не потеплели, пора прощаться. Перед этим для очистки совести еще раз проанализируй ее критичным взглядом, подумай над новыми сочетаниями с ней, и, раз уж искра так и не зажглась, лучше избавиться от предмета гардероба, который приносит лишь дискомфорт.
2. Слишком большая или слишком маленькая одежда
Когда обтягивающие брюки внезапно свисают с тебя бесформенными шторами или наоборот — надела оверсайз, а он тебе как раз — в голову первым делом приходит утешительная мысль: дорасту/похудею. Если ты не беременна, советуем быть реалистичной. Тебе нужен актуальный гардероб, а не вещевой склад «на всякий случай». Худеть, чтобы влезть в платье пятилетней давности, или — что еще хуже — хранить вещь, потому что с годами неизбежно потолстеешь — депрессивная философия. Чтобы комфортно чувствовать себя в своем теле, нужно подбирать одежду под фигуру, а не наоборот.
3. Изношенные бюстгальтеры
Любимый бюстгальтер, как вторая кожа, — вот почему мы так неохотно искореняем затасканное белье из своего гардероба. Старайся проводить ревизию этих вещей хотя бы раз в год, ведь это вопрос не только эстетики, но и гигиены. Продлить жизнь любимому бюстгальтеру может правильный уход:
Не сворачивай бюстгальтер, чтобы не деформировать чашки.
Стирай в теплой воде и споласкивай в прохладной.
Покупай бюстгальтер, который застегивается на последний крючок. Так, когда он со временем растянется, ты сможешь застегивать его на второй и первый крючок.
4. Бесплатные футболки, сумки, кепки
Эта категория вещей проникает в гардероб ненавязчиво. Со временем в шкафу скапливается целая коллекция под названием «халявный мерч». Пусть ты никогда не была фанатом партии ЛДПР, но как отказаться от абсолютно новой белоснежной футболки? Такая одежда ждет своего часа, чтобы лечь с тобой в постель, пригодиться в ремонте или поехать на картошку. Но даже для столь демократичных событий находятся вещи поприличнее.
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5. Вещь, которую купила и не носишь более 6 месяцев
Эта боль похлеще безответной любви. Блузка в идеальном состоянии, купленная за свои деньги, но будто бы не в трезвом уме и светлой памяти. Сочетать не с чем, в груди широковата и цвет просто чудовищный. Ты даже совершила над собой насилие и надела ее раз для очистки совести. Что дальше? Тоскливо выуживаешь из шкафа и вновь засовываешь подальше в надежде, что гардероб растворит в себе это безобразие. Если все еще сомневаешься, есть ли какой-то вещи место в твоем гардеробе, задай себе эти вопросы:
Она подходит моей фигуре или цвету лица?
Сочетается ли она с другими элементами моего гардероба?
Чувствую ли я себя комфортно в ней?
Я бы купила ее снова, если бы сейчас встретила в магазине?
Почему я ее не ношу?
Ответила «нет» на большинство вопросов — взгляни правде в лицо и признай, что ошиблась с выбором. Вместо того, чтобы уговаривать себя, что когда-нибудь у вас с этой блузкой все получится, продай ее через интернет или предложи менее разборчивым подругам.
6. Все, что ты обещала себе починить и отстирать
Если уже два месяца не можешь найти время, чтобы сдать платье в химчистку или починить джинсы со сломанным замком, ты никогда этого не сделаешь. Расставаться с любимой вещью жалко. Но тот факт, что она не на помойке, а в твоем шкафу, не делает ее более полезной.
Ты избавляешься от лишних вещей в гардеробе или хранишь их про запас?