Умный гардероб: 7 вещей, от которых тебе пора избавиться

Избавляться от одежды, которую не носишь, — не расточительство, а разумное правило. Регулярно проводи ревизию в гардеробе и убережешь себя от ненужных покупок и ситуаций, когда шкаф ломится, а надеть нечего.

На прагматичном подходе основана и идея капсульного гардероба: каждая новая вещь должна сочетаться как минимум с тремя предметами, которые у тебя уже есть. Первый шаг к формированию умного гардероба — убираем лишнее. Heroine составил список вещей, с которыми тебе пора расстаться. Не обязательно выбрасывать — хорошую одежду всегда можно продать, подарить знакомым или пожертвовать.

1. Наряд, который ты когда-то любила

Раньше ты месяцами не вылезала из этой водолазки, а сейчас не можешь думать о ней без легкого отвращения. Водолазка в прекрасном состоянии, ты тоже, но случился очередной кризис стиля, который заставил тебя пересмотреть свои вкусы. Если прошло уже несколько месяцев, а ваши отношения с вещью не потеплели, пора прощаться. Перед этим для очистки совести еще раз проанализируй ее критичным взглядом, подумай над новыми сочетаниями с ней, и, раз уж искра так и не зажглась, лучше избавиться от предмета гардероба, который приносит лишь дискомфорт.

2. Слишком большая или слишком маленькая одежда

Когда обтягивающие брюки внезапно свисают с тебя бесформенными шторами или наоборот — надела оверсайз, а он тебе как раз — в голову первым делом приходит утешительная мысль: дорасту/похудею. Если ты не беременна, советуем быть реалистичной. Тебе нужен актуальный гардероб, а не вещевой склад «на всякий случай». Худеть, чтобы влезть в платье пятилетней давности, или — что еще хуже — хранить вещь, потому что с годами неизбежно потолстеешь — депрессивная философия. Чтобы комфортно чувствовать себя в своем теле, нужно подбирать одежду под фигуру, а не наоборот.

3. Изношенные бюстгальтеры

Любимый бюстгальтер, как вторая кожа, — вот почему мы так неохотно искореняем затасканное белье из своего гардероба. Старайся проводить ревизию этих вещей хотя бы раз в год, ведь это вопрос не только эстетики, но и гигиены. Продлить жизнь любимому бюстгальтеру может правильный уход:

Не сворачивай бюстгальтер, чтобы не деформировать чашки.

Стирай в теплой воде и споласкивай в прохладной.

Покупай бюстгальтер, который застегивается на последний крючок. Так, когда он со временем растянется, ты сможешь застегивать его на второй и первый крючок.

4. Бесплатные футболки, сумки, кепки

Эта категория вещей проникает в гардероб ненавязчиво. Со временем в шкафу скапливается целая коллекция под названием «халявный мерч». Пусть ты никогда не была фанатом партии ЛДПР , но как отказаться от абсолютно новой белоснежной футболки? Такая одежда ждет своего часа, чтобы лечь с тобой в постель, пригодиться в ремонте или поехать на картошку. Но даже для столь демократичных событий находятся вещи поприличнее.

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5. Вещь, которую купила и не носишь более 6 месяцев

Эта боль похлеще безответной любви. Блузка в идеальном состоянии, купленная за свои деньги, но будто бы не в трезвом уме и светлой памяти. Сочетать не с чем, в груди широковата и цвет просто чудовищный. Ты даже совершила над собой насилие и надела ее раз для очистки совести. Что дальше? Тоскливо выуживаешь из шкафа и вновь засовываешь подальше в надежде, что гардероб растворит в себе это безобразие. Если все еще сомневаешься, есть ли какой-то вещи место в твоем гардеробе, задай себе эти вопросы:

Она подходит моей фигуре или цвету лица?

Сочетается ли она с другими элементами моего гардероба?

Чувствую ли я себя комфортно в ней?

Я бы купила ее снова, если бы сейчас встретила в магазине?

Почему я ее не ношу?

Ответила «нет» на большинство вопросов — взгляни правде в лицо и признай, что ошиблась с выбором. Вместо того, чтобы уговаривать себя, что когда-нибудь у вас с этой блузкой все получится, продай ее через интернет или предложи менее разборчивым подругам.

6. Все, что ты обещала себе починить и отстирать

Если уже два месяца не можешь найти время, чтобы сдать платье в химчистку или починить джинсы со сломанным замком, ты никогда этого не сделаешь. Расставаться с любимой вещью жалко. Но тот факт, что она не на помойке, а в твоем шкафу, не делает ее более полезной.

Ты избавляешься от лишних вещей в гардеробе или хранишь их про запас?