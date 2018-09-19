Ещё
Появились подробности отравления «россиян» в Солсбери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились подробности отравления «россиян» в Солсбери 

Lenta.ru + ещё 37 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Отравившимися в ресторане Prezzo в Солсбери 16 сентября оказались 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена из Нижнего Новгорода Анна Шапиро. Об этом сообщает The Sun.
Россиянка заявила изданию, что поехала с мужем в ресторан по совету арендодателя. Под конец ужина супруги почувствовали себя плохо, а у Кинга «пошла пена изо рта». По словам Шапиро, супруг был введен в искусственную кому, после чего ей больше не удалось его увидеть.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах газета сообщает, что пара могла быть отравлена веществом стрихнин (относится к группе алколоидов, чрезвычайно токсичен и опасен — прим. «Ленты.ру»).
По информации издания, Шапиро работает моделью, а ее отец — высокопоставленный военный чиновник, ранее служивший в России. Она утверждает, что была целью российской разведки.
16 сентября стало известно, что мужчина и женщина попали в больницу Солсбери из ресторана итальянской кухни Prezzo. Очевидица утверждала, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды. Российское посольство в Лондоне не подтвердило информацию, что среди пострадавших есть россияне. На следующий день полиция графства Уилтшир исключила отравление «Новичком».
Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, позднее врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак объявила о второй беременности6
«Они превратили мою квартиру в хлев»20
Малахов плещется в бассейне с Федункив14
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Дочь Волочковой пошла по стопам матери49
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
04:15
Как привлечь удачу
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
04:08
Российские звезды, которые жили на две семьи
Звёзды Любовь
04:10
Российские знаменитости, которые скоро родят
Дети Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение