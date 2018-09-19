Самое милое, что ты увидишь сегодня: Гарри Стайлс и свинки в новой кампании Gucci 

Не уверены, что кто-то из вас был готов к такой порции мимими в эту среду. Но Gucci решили все за тебя и выпустили новую рекламную кампанию с Гарри Стайлсом (24), барашками и маленькими поросятами. Певец держит их на руках, плечах и коленях, но мы все-таки напоминаем: главное здесь — одежда. Идеальные сиреневые брюки, казаки, велюровый пиджак и кроссовки из новой коллекции нравятся нам еще больше (нет).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samoe-miloe-chto-ty-uvidish-segodnya-garri-stajls-i-svinki-v-novoj-kampanii-gucci/