13 пермячек от 27 до 45 лет поборются за звание самой красивой

29 сентября в Перми пройдёт пятый юбилейный конкурс красоты среди замужних женщин «Миссис Пермь Пермский край-2018». Для участия в нём заявилось 13 участниц от 27 до 45 лет. Среди красавиц есть домохозяйки, многодетные мамы, бизнес-леди, спортсменки и благотворители. Все женщины состоялись как в личной жизни, так и в работе.

Помимо традиционного этапа конкурса «Идеальное платье для миссис», в котором участницы выйдут в платьях известных и начинающих пермских дизайнеров, им предстоит показать себя в танце. Обязательный — танго, на выбор — вальс, сальса или бочата.

Другие этапы конкурса — это «Вопрос-ответ» и традиционный семейный выход.

С участницами юбилейного конкурса «Миссис Пермь Пермский край» можно познакомиться здесь.