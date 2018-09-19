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13 пермячек от 27 до 45 лет поборются за звание самой красивой
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13 пермячек от 27 до 45 лет поборются за звание самой красивой 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
29 сентября в Перми пройдёт пятый юбилейный конкурс красоты среди замужних женщин «Миссис Пермь Пермский край-2018». Для участия в нём заявилось 13 участниц от 27 до 45 лет. Среди красавиц есть домохозяйки, многодетные мамы, бизнес-леди, спортсменки и благотворители. Все женщины состоялись как в личной жизни, так и в работе.
Помимо традиционного этапа конкурса «Идеальное платье для миссис», в котором участницы выйдут в платьях известных и начинающих пермских дизайнеров, им предстоит показать себя в танце. Обязательный — танго, на выбор — вальс, сальса или бочата.
Другие этапы конкурса — это «Вопрос-ответ» и традиционный семейный выход.
С участницами юбилейного конкурса «Миссис Пермь Пермский край» можно познакомиться здесь.
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