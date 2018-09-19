Юный поэт Южного округа стал звездой… программы на Первом канале

Выпускник дошкольного отделения образовательного комплекса № 1179, юный поэт Матвей Нефедов стал участником программы «Лучше всех!» на Первом канале. Выпуск вышел 16 сентября.

Как рассказала нашей редакции мама мальчика Мария Нефедова , способности и талант Матвея стали проявляться в детском саду. На них обратили внимание музыкальные педагоги школы № 1179 — мальчик показывал высокие результаты в художественном чтении. Воспитатели и посоветовали родителям Матвея Нефедова отправить заявку на участие в шоу «Лучше всех!».

— Мы получили ответ чуть ли не на следующий день! Пригласили на кастинг, но со своими стихотворениями. Через неделю после отборочного этапа нам предложили прийти на съемки программы. Правда, нас попросили написать побольше стихотворений, чтобы было из чего выбирать, — поделилась мама Мария Нефедова. — Мы благодарны шоу за такую просьбу, потому что, наконец, мы собрали все записи Матвея в один сборник. Так он и сочинил тот самый хит «Непромокаемые», на слова которого была написана песня. Это стало для нас сюрпризом! Музыкальную композицию мы сами услышали только на съемках. Зато сейчас ее даже многие напевают (улыбается).

Стихотворения Матвей начал писал в шесть лет. Точнее, отметила Мария Нефедова, он сочинял сказки, книги со своими маленькими героями, историями. Уже чуть позже начали формироваться рифмы.

— Он мог сочинять прям по дороге в школу или в машине. Мы старались все сразу записывать, а потом отправляли бабушкам. Сейчас Матвей сам собирает их в сборник, редактирует. Мы рады всем его талантам! Но он поэтом быть не хочет: говорит, что станет летчиком гражданской авиации, — добавила Мария Нефедова.

Вот одно из стихотворений, которое Матвей посвятил выпуску из детского сада:

Прощание с детским садом

Мой любимый детский сад,

В нем много, много есть ребят,

В нем собралась вся детвора,

Учились просто на «ура»,

Все любят плаванье и спорт,

Поставить мы хотим рекорд,

И в танцах кружим хоровод,

А на обед мы пьем компот!

Как жалко, что последний год В саду мы, а потом в полет:

Пойдем мы смело в 1 класс,

Держите кулачки за нас!

Фото: предоставила Мария Нефедова

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/19/44957/