45-летняя Хайди Клум собралась замуж за молодого бойфренда

Вчера мы писали про самые красивые пары премии «Эмми», и Хайди Клум и Том Каулитц оказались в их числе. 45-летняя модель и 29-летний музыкант группы Tokyo Hotel, которые встречаются всего несколько месяцев, выглядели перед камерами абсолютно счастливыми. Хайди сияла в своем роскошном розовом платье Zac Posen, приобнимая и как бы придерживая рукой бойфренда (специалист по языку тела сказал бы, что так она неосознанно защищает «свое» от посягательств чужих женщин).

Но не только роскошное розовое платье красавицы и счастье влюбленных привлекли взгляды поклонников. Самые внимательные из них обратили внимание на то, что модель… носит кольцо на «том самом» пальце!

Слух о том, что Клум и Каулитц могут в скором времени пожениться, ходит с начала сентября — со дня, когда стало известно, что рокер поселился в доме возлюбленной на Голливудских холмах. Сами они, по некоторым данным, называют это «демо-версией брака».

Напомним, что ранее Хайди Клум была замужем за музыкантом Силом, с которым воспитывает четверых детей — 14-летнюю Хелен, 13-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу. После развода она три года встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, но рассталась с ним после того, как он несколько раз попался на изменах.

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