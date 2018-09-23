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«Меня беспокоит только маленький Ваня»: Максакова отреклась от старших детей
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«Меня беспокоит только маленький Ваня»: Максакова отреклась от старших детей 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
Мария Максакова в очередной раз показала, что ей плевать на старших детей Илью и Людмилу, отцом которых является бизнесмен Владимир Тюрин. Оперная дива не волнуется об их судьбе.
Странное признание Максакова сделала в недавнем интервью Евгению Киселеву. Речь шла об угрозах в адрес певицы.
Мария заявила, что не боится громких заявлений недоброжелателей и не собирается что-то менять в своей жизни из-за угроз. Единственное, что не дает ей покоя в данной ситуации это опасения о будущем ее младшего сына Ивана, который после убийства Дениса Вороненкова остался без отца.
"Как у любой матери у меня есть опасения, что бы не дай бог, мой маленький Ваня не остался круглой сиротой. На самом деле больше у меня нет никаких страхов", — отметила Максакова.
Люди, следящие за судьбой Марии, пришли в ужас от ее слов. Народ выразил своей недоумение в Сети. "А как же старшие дети, их судьба значит не беспокоит?" "На Илью и Людмила плевать значит, только Ванечка ее волнует", "Мария, мать обычно волнуется за всех своих детей, а тут у нас бред какой-то вышел", — написали разгневавшиеся поклонники оперной дивы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены— прим.ред.).
Напомним, Мария Максакова в 2016 году родила сына Ивана от Дениса Вороненкова. В том же году супруги пытаясь скрыться от следствия бежали на Украину. В России у оперной певицы остались двое старших детей Илья и Людмила, они живут с отцом Владимиром Тюриным.
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