Фото Елены Прокловой вызвали бурные обсуждения в Сети

Накануне в Интернете появилось фото актрисы со съемочной площадки программы «Звезды сошлись».

Снимок выложила на своей странице в социальной сети актриса Ирина Климова , которая тоже была на съемках передачи. Внешний вид Елены Прокловой вызвал у пользователей удивление и разочарование, ведь они привыкли видеть 65-летнюю актрису всегда молодой и цветущей. Она никогда не выглядела на свой возраст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ирина Климова (@lrlna.klimova1204)

29 Сен 2018 в 8:11 PDT Поклонников расстроил внешний вид актрисы.

— Не узнать, — написала подписчица.

— Постарела Елена, конечно, жаль, — посетовала другая поклонница.

— В старушек превратились вчерашние красавицы, — прокомментировал фото пользователь в Instagram.

Отметим, что Елена Проклова несколько раз делала пластические операции и всегда тщательно следила за своей внешностью.

Актриса признавалась в интервью ВМ, что ей бывает одиноко до слез (подробнее…)