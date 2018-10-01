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Фото Елены Прокловой вызвали бурные обсуждения в Сети
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Фото Елены Прокловой вызвали бурные обсуждения в Сети 

Вечерняя Москва + ещё 11 1 октября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Накануне в Интернете появилось фото актрисы со съемочной площадки программы «Звезды сошлись».
Снимок выложила на своей странице в социальной сети актриса Ирина Климова, которая тоже была на съемках передачи. Внешний вид Елены Прокловой вызвал у пользователей удивление и разочарование, ведь они привыкли видеть 65-летнюю актрису всегда молодой и цветущей. Она никогда не выглядела на свой возраст.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Ирина Климова (@lrlna.klimova1204)
29 Сен 2018 в 8:11 PDT  Поклонников расстроил внешний вид актрисы.
— Не узнать, — написала подписчица.
— Постарела Елена, конечно, жаль, — посетовала другая поклонница.
— В старушек превратились вчерашние красавицы, — прокомментировал фото пользователь в Instagram.
Отметим, что Елена Проклова несколько раз делала пластические операции и всегда тщательно следила за своей внешностью.
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