«Отбеливаение» паха в петербургском метро попало на видео

Феминистка наказала петербургских мужчин за «транспортный мачизм». Свой «видеоманифест» Анна Довгалюк опубликовала на YouTube.

В начале видео активистка посетовала на то, что проблема мэнспрединга, то есть ситуация, когда мужчины чересчур широко раздвигают ноги в общественном транспорте, «замалчивается» в России.

«Мэнспрединг — это акт гендерной агрессии и откровенного неуважения к находящимся рядом женщинам», — уверена она.

По этой причине Довгалюк решила «охладить пыл» мэнспредеров и отметить их «опознавательным знаком». Для этого она смешала 30 литров воды с шестью литрами отбеливателя, разлила раствор, оставляющий несмываемые пятна на одежде, по бутылкам, спустилась в петербургскую подземку и стала выливать его мэнспредерам в область паха.

На видео запечатлены десятки жертв активистки. Мужчины удивлялись и злились, выбивали бутылку из девушки и хватали активистку за плечи. О более серьезных последствиях акции Довгалюк не сообщает.

В конце видеоманифеста содержится угроза московским и казанским мэнспредерам.