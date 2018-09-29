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Кумиры, которые решили уйти из жизни по своей воле
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Кумиры миллионов, которые решили уйти из жизни по своей воле 

Anews 19 часов назад
Фото: Anews
Сложно представить, что в последнее время чувствовали те знаменитости, которые решили покончить с собой. Сегодня мы поговорим о некоторых из этих любимчиков миллионов.

Курт Кобейн

Перед смертью он написал целое письмо, адресованное семье. Неоднократно в различных изданиях использовали цитаты из этого письма или вовсе перепечатывали его целиком. В своем рассказе Кобейн признавался, что с 7 лет ненавидел людей и просто не мог догореть. Его пугало то, что люди не могут ладить друг с другом.

Хантер Томпсон

Жизнь журналиста можно было назвать необычной и насыщенной. Томпсон признавал лишь свою точку зрения, всегда отмечал, что у него нет кумиров, и просто был жизнерадостным и активным человеком. В один день он просто устал, утратив за этим чувство радости. В последние годы он очень опасался беспомощности, ведь старость никого не щадит.

Джордж Сандерс

Несмотря на то, что Сандерса любили миллионы, а он сам являлся обладателем премии Оскар, Джордж посчитал, что его жизнь очень скучна и однообразна. В возрасте 65 лет он понял, что продолжать такое существование нет смысла.

Катриона Уайт

Девушку буквально сгубили чувства к Джиму Керри. Уайт не смогла пережить разрыв с ним и покончила с собой на 29 году жизни. Актер пострадал из-за тех слов, которые она оставила в прощальной записке. Керри обвинили в том, что это он довел девушку до суицида. Впрочем, он смог избежать наказания.

Венди О. Уильямс

Порой слава и признание — лишь красивая обертка и для большинства это настоящее испытание. Такая же история произошла и с Венди. Она не смогла ужиться со своей известностью, ее постоянно тяготили мысли о популярности и в итоге она впала в тяжелую депрессию. Точкой в ее жизни стал выстрел в голову. ​
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