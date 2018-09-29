Лиза Пескова рассказала о «пустоте» своей богатой жизни

Недавно Instagram Лизы Песковой пополнился пространным размышлением о том, с какими сложными психологическими проблемами сталкиваются дети богатых людей. Девушка размышляет о подобных явлениях через призму собственного опыта. «Пустота внутри — то, на что жалуются тысячи представителей молодежи, — констатирует Пескова. — Потребность получить одобрение, лайки и зависть окружающих — это не что иное, как попытка заполнить пробел. У каждого пробел этот свой. У кого-то недостаток внимания со стороны родителей, искреннего человеческого участия, которое, как это ни странно, не заменяют подарки в виде ролексов в 16 лет и поездки с рождения на райские острова. У кого-то травмы с детства — не принимали в компании, издевались». Девушка отмечает, что попытки залечить подобные травмы многие ее сверстники стремятся через нарциссическое поведение и употребление наркотических веществ. Предвосхищая волну стереотипных гневных комментариев Лиза также написала: «И не надо мне писать про российские глубинки, и о том, как бедно живут люди. Это тема для другого поста».

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Следует отметить, что завершила свои рассуждения Пескова действительно рациональными мыслями. Во-первых, вполне научно доказанным утверждением, что наличие депрессии определяется отнюдь не только финансовым благополучием и высоким статусом в обществе, а во-вторых, призывом ко всем богатым родителям быть внимательнее и заботливее к своим семьям, находить для них время просто побыть вместе и пообщаться.

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