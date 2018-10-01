Курьер отказал беременной британке с плачущим ребенком в помощи

Беременной Эми Ботттен из британского города Фелтема пришлось бросить плачущего сына и самой поднимать несколько ящиков покупок по лестнице, так как курьер не стал ей помогать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британка приобрела продукты и товары для детей на сумму 200 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей) и заказала их доставку на дом. Курьер оставил покупки около лестницы на первом этаже, хотя квартира девушки была двумя пролетами выше. Эми Боттен попросила доставщика помочь ей занести вещи наверх, так как в квартире остался плачущий маленький ребенок. Но курьер просьбу выполнить отказался, забрал пустые ящики и ушел.

Эми Боттен записала разговор с курьером на видео и поделилась им на своей странице в Facebook. В качестве компенсации служба доставки прислала девушке бутылку шампанского и цветы.

В сентябре 2018 года британка Кейт Хитченс рассказала в сети о том, как вынуждена была стоя кормить грудного ребенка в электричке, так как никто из пассажиров не уступил ей место. Одна из пассажирок попыталась предложить ей сесть, но сиденье внезапно заняла другая девушка, сразу же закрыв глаза и вставив в уши наушники.