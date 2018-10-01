Ещё
В Сети высмеяли «депрессию» дочери Пескова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Дочь Глаголевой поделилась архивными фото актрисы
Дочь Глаголевой поделилась архивными фото актрисы

В Сети высмеяли «депрессию» дочери Пескова 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пользователи сети отреагировали на слова дочери пресс-секретаря российского президента Елизаветы Песковой о депрессии.
Дочь Александра Пескова написала в своем Instagram, что тысячи молодых людей из благополучных семей испытывают депрессию из-за невнимания родителей. По ее словам, желание получить одобрение и лайки является попыткой заполнить пробел.
В комментариях к посту многие пользователи не восприняли всерьез слова Песковой. Дочери пресс-секретаря советовали пожить как обычный человек, чтобы избавиться от депрессии.
«Приезжай, Лиза, в город Тотьму Вологодской области, и увидишь, что такое массовая депрессия», — предложил glaadkovski.
«Господи, какая к черту депрессия? Депрессия — это серьезное психическое заболевание, у которого симптомы — не розовые сопли на тему «как же мне жить тяжело», — считает l.butrik.
«Депрессия — это состояние которое возникает после официальных комментариев твоего бати», — пошутил maksim.dmc  «Можно я тоже подепрессую в Париже, а то в Челябинске утомительно как-то», — призналась ikiru_sama.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал» Воспитанники приюта в Шотландии обвинили монахинь в избиениях и изнасилованиях Отрубившего руки жене мужчину лишили родительских прав
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гуттаперчевые девушки5
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе14
Супермодель отчаялась найти жениха26
Что стало с первой советской королевой красоты63
Дочь Глаголевой поделилась архивными фото актрисы
Видео
10:59
Звезды, которые все потеряли
Звёзды
00:10
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Звёзды
03:45
Галкин показал самую короткую юбку Пугачевой
Звёзды
01:12
Дочь Глаголевой поделилась архивными фото актрисы
Звёзды
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:15
Звезды, помешавшиеся на спорте
Звёзды
00:15
Шнуров не хочет больше видеться с детьми
Звёзды
00:46
Борисова: «Да, я общалась с мужчиной за деньги»
Звёзды
00:39
Собчак впервые рассказала про вторую беременность
Звёзды
03:45
Болезненно худой Нагиев взволновал своим видом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение