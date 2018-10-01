В Сети высмеяли «депрессию» дочери Пескова

Пользователи сети отреагировали на слова дочери пресс-секретаря российского президента Елизаветы Песковой о депрессии.

Дочь Александра Пескова написала в своем Instagram, что тысячи молодых людей из благополучных семей испытывают депрессию из-за невнимания родителей. По ее словам, желание получить одобрение и лайки является попыткой заполнить пробел.

В комментариях к посту многие пользователи не восприняли всерьез слова Песковой. Дочери пресс-секретаря советовали пожить как обычный человек, чтобы избавиться от депрессии.

«Приезжай, Лиза, в город Тотьму Вологодской области, и увидишь, что такое массовая депрессия», — предложил glaadkovski.

«Господи, какая к черту депрессия? Депрессия — это серьезное психическое заболевание, у которого симптомы — не розовые сопли на тему «как же мне жить тяжело», — считает l.butrik.

«Депрессия — это состояние которое возникает после официальных комментариев твоего бати», — пошутил maksim.dmc «Можно я тоже подепрессую в Париже, а то в Челябинске утомительно как-то», — призналась ikiru_sama.