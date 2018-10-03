Сергей Жуков: «Я не мог не выздороветь с такой поддержкой»

За 20 лет существования группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков не отменил ни одного концерта, а этим летом ему пришлось сделать перерыв. В интервью teleprogramma.pro артист рассказал об этом непростом периоде. «Всегда выступаю только живьем» — Сергей, как вы себя чувствуете? Мы все очень волновались, когда узнали, что вы в больнице. — Я уже чувствую себя отлично. С 20 сентября вернулся к жизни в творческом режиме. Конечно, когда болеешь, тяжело не только физически, но и психологически. — Когда вы сообщили в социальных сетях о том, что заболели и вам предстоит операция, тысячи людей написали слова поддержки. Ожидали, что столько людей так искренне будут переживать за вас? больше по теме Подорванное здоровье Сергея Жукова из «Руки вверх!», Турчинского и других: «стероидная версия»В юности Сергей Жуков «качался» и, как рассказывают, принимал препараты для наращивания мышечной массы. — Я три месяца провел между больницей и домом. (Сергей Жуков за кулисами ударился о металлическую конструкцию и не придал значения образовавшемуся на животе синяку. Через некоторое время начались боли. Музыкант обратился к врачам. Оказалось, что образовалась грыжа, которая сильно разрослась. Пришлось делать несколько операций. Был момент, когда врачи не понимали, почему нет прогресса в лечении. — Авт.) Хочу передать через ваш журнал слова благодарности и низкий поклон всем, кто за меня переживал, молился. Мне так приятно, что за двадцать с лишним лет работы на сцене я смог добиться не только «Золотых граммофонов», дипломов «Песни года», профессиональных признаний и наград, но и самого главного — любви людей, которая мне очень помогала. Я получал много добрых и важных слов… Даже от церковнослужителей, предложений помощи… Огромное число людей писали мне, что заказали молебен о здравии в церкви. Я не мог не выздороветь с такой поддержкой, получая столько положительной энергетики. Был момент, когда ни один из врачей не давал прогнозов. Доктора говорили: «Мы все перепробовали и не знаем, какую схему лечения выбрать дальше. Такое впечатление, что организм устал, и пока вы не включите его, он не начнет бороться». Не понимали, что со мной происходит. Как раз в этот период я записал первый эфир для социальных сетей с рассказом о болезни, и началась волна поддержки. Когда врачи приехали на следующий осмотр, то они ахнули: «Мы такого не видели! Будто нам два разных Жукова показали…» Это был переломный момент. С поддержкой всей страны испытание, которое мне выпало, было гораздо легче выдержать. Мне стало лучше, так как много людей искренне желали выздоровления, потому что они хотели попасть снова на концерт «Руки Вверх!». И, конечно, я безумно благодарен всему медперсоналу: врачам, хирургам, медсестрам и другим работникам, которые за мной ухаживали и оберегали от всех. Если бы не они, я бы не смог так быстро вернуться на сцену. Успешно проведенная операция — их заслуга, и я искренне благодарен. Низкий им поклон. Сергей Жуков отправился в осенний тур по регионам. — Думаю, здоровья вам желали не только потому, что хотели вновь прийти на концерт. — Поэтому я счастливейший человек. У меня сотни тысяч поклонников, которые искренне желают здоровья. Их любовь дорогого стоит. Ведь сейчас молодые артисты часто сводят общение с фанатами в соцсетях к хайпу. Поставил лайк — поддержал своего артиста, и не более. — У вас начался тур по стране. Красивое шоу везете в регионы? В альбом «Без тормозов» в 1999 году вошли хиты «Ну где же вы, девчонки?», «Назови его как меня». Альбом был продан тиражом 12 млн копий. — Можно поставить грандиозное шоу — выпустить на сцену арабских скакунов, разбросать с потолка миллионы цветных бумажек, пригласить именитого продюсера проставить программу… Но если твоя музыка никому не нужна, то никакие спецэффекты никогда не помогут собрать зал. Люди любят не бумажки и скакунов, а песни «Руки Вверх!» и хотят видеть Сергея Жукова на сцене. Я выступаю всегда только живьем, поэтому каждый раз пропеваю песню по-новому, общаюсь с поклонниками. — Есть у вас теперь ограничения по здоровью для нагрузок на сцене? — Концерты будут полноценные — и по продолжительности, и по программе, и по настрою. Естественно, я не смогу, как Олег Газманов , крутить сальто. Но я никогда и не был танцором. Конечно, в здоровом состоянии я могу двигаться на сцене энергичнее, но операция была недавно, и, пока заживают швы, нагрузки ограниченны. Но с каждым днем, с каждой неделей я буду позволять себе чуть больше нагрузок и движений. Конечно, я не сяду на сцене в кресле, но, надеюсь, зрители понимают, что я стараюсь себя беречь. Это важно не только для меня и моей семьи, но и для каждого следующего города, куда приедет группа «Руки Вверх!». — В нашей стране быстро и без рекламы билеты раскупаются на две группы: «Руки Вверх!» и «Ленинград». Но у «Ленинграда» намного меньше концертов, чем у вас. Почему такой интерес к вам? Дело в ностальгии? Или у вас есть особые маркетинговые ходы? — Можно один раз обмануть людей какими-нибудь маркетинговыми ходами. И это будет в первый и последний раз. Потому что люди не дураки, быстро все поймут. Мы 20 лет честно работаем на сцене, любим своих зрителей. Люди не волнуются по поводу моего сценического костюма — не считают, сколько страз на нем нашито. Зато знают, что на концерте «Руки Вверх!» они получат честные эмоции из своего детства и молодости. Сергей Жуков переехал в Москву в 1995 году. — Вы автор более 300 песен для себя и других музыкантов. На одних авторских отчислениях можно состояние сколотить. Но в нашей стране авторы песен и музыки жалуются, что мало получают. Это проблема? больше по теме Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака— Безусловно, авторское право в России не работает так, как должно работать. Приведу только один пример. Мы продали песню Around The World немецкой группе, когда сами уже два года ее не исполняли. Подписали нужные документы и забыли об этом. Через полтора года, проверив счет в банке, я увидел там сотни тысяч долларов и подумал, что это какая-то ошибка. Оказалось, никакой ошибки — песня стала платиновой, в четырех странах возглавила хит-парады. Мы получили больше миллиона долларов за авторские права! Исполнители англоязычной версии получили еще больше. У первого альбома «Руки Вверх!» было шесть миллионов копий, всего у нас вышло 17 альбомов. Даже если бы каждый десятый в стране купил альбом, то мы бы продали их 170 миллионов. Огромные деньги! А я получал в нашей стране авторские размером 20 тысяч рублей в год за мои песни, которые звучали из каждого утюга… Поэтому понятно, почему на Западе шоу-бизнес устроен иначе. За песню, которая стала хитом, музыкант получает несколько миллионов долларов, он может снять на эти деньги крутой клип, у человека появляется возможность развиваться дальше. «Я восхищаюсь женой» — После чемпионата мира по футболу новая волна интереса в стране к футболу. Какие новости у вашей женской футбольной команды «Руки Вверх!»? больше по теме Самая горячая фанатка ЧМ-2018 выложила снимок в стиле «9 ½ недель»— Никто не ожидал, но девчонки добились отличного результата — в прошлом году мы стали чемпионами Москвы. Трофей для победителей — участие в женском чемпионате мира, он как раз сейчас идет в Барселоне. Это уже другой уровень, и девчонки настроены решительно. Пока команда в любительской лиге, но для нас это серьезный спорт. — Знаю, что многие футболистки хотели попасть в вашу команду. Вы вкладываете приличные деньги в развитие команды? — Сами понимаете, чтобы повезти команду в 20 человек в Барселону, нужны немалые деньги. А если мы выигрываем этот чемпионат, то попадаем прямо в профессиональную лигу. Можете себе представить? Тогда уже начнется другая история — нужно будет искать спонсора, так как необходима собственная база. Конечно, и расходы увеличатся. Сергей и Регина вместе 12 лет. Год назад пара обвенчалась. Действительно, в команду «Руки Вверх!» многие хотели попасть. Потому что мы заботимся о девчонках, у нас хорошие залы для тренировок… Сначала это был хайп: «Ой, хочу попасть в команду к Жукову!» Но отбирались только те, кто проявит себя в игре. Когда у нас стало здорово и интересно, к нам начали приходить девочки из команд, которые играют в высшей лиге. — Наши известные персоны не любят попадать в рейтинги Forbes — говорят, что в них указаны неверные данные о доходах. Как относитесь к тому, что из года в год появляетесь в рейтинге «50 самых богатых и знаменитых»? больше по теме Журнал Forbes подсчитал, сколько приносит Сергею Жукову кондитерский бизнес— Меня журналисты периодически поздравляют с очередным местом в Forbes. Я говорю: «Ребят, спасибо. Но это не значит, что я сейчас лежу отдыхаю в Монако с бокалом шампанского и наблюдаю, как на поле тренируется моя футбольная команда…» Я много работаю, а на эти цифры всегда смотрю с иронией. Никто не считает расходы. Не учитывает, что музыкант никогда не заработает, если не потратит деньги на клипы, хорошую студию и т. п. Не берут в расчет аренду залов: тот же «Олимпийский» может стоить 10 млн рублей. Мы ездим в тур с коллективом в 28 человек: везем аппаратуру в трейлерах, техники монтируют лазерные установки и другое оборудование для сцены и т. п. У нас же часто считают номинально, умножая стоимость концертов на их количество. Я был бы рад оказаться в рейтинге бизнесменов, но это очень непросто. Сергей и Регина с детьми: Энджелом, Мироном и Никой. — Вы с женой и бизнесом успешно занимаетесь. На слуху ваши кондитерские «Любовь и сладости». Как вы рассмотрели предпринимательскую жилку в Регине? — Я постоянно на гастролях, поэтому Регине в бизнесе успеваю помогать только советами и поддержкой. Для меня она всегда была девушкой из другого века — такие барышни ходят в длинных пышных платьях, в чепчиках и с муфточкой, играют вечерами на фортепиано… Она до сих пор поражает меня даже в бытовых мелочах. К примеру, когда я говорю: «Регин, возьми денежку у меня в куртке», она приходит и приносит куртку. Регина никогда не залезет в карман, понимаете? Среди современного поколения людей с такими принципами уже нет. Поэтому когда моя жена с ее рассудительностью, нежностью, вселенской добротой управляет 80 людьми на производстве — это подвиг с ее стороны. В каждой проблеме персонала Регина разбирается сама — умеет разговаривать с людьми, сопереживать, знает все их проблемы. На производстве, в кондитерской она вовлечена не только в бизнес-процессы, но и наравне со своими сотрудниками участвует в производстве — готовит сладкие столы, выезжает на мероприятия. Плюс Регина получает степень МВА (программа бизнес-образования. — Ред.) и постоянно развивает дело. Теперь в наших кондитерских продаются не только сладости — можно выбрать еду из полноценных детского и взрослого полезных меню. Я восхищаюсь женой. Хотя мне жаль ее по-мужски, ведь она каждый день как выжатый лимон, все на себя берет. «Мы с Региной поняли, как проведем старость» — Ваши дети занимаются спортом? — Ника у нас четыре раза в неделю ходила на художественную гимнастику — это было практически профессиональное увлечение. — Помню, что у Ники и успехи были в этом виде спорта. — Мы видели, что у Ники прекрасно получается, она талантлива, много трудится. И подумали, что в танцах, имея навыки, полученные на художественной гимнастике, продолжая заниматься хореографией и растяжкой, Ника раскроется больше. Так и получилось: ей все это помогло, и сейчас в танцах она чувствует себя как рыба в воде. «Регина до сих пор поражает меня даже в бытовых мелочах» Ника занимается танцами с профессиональными хореографами. У ребенка началась история не о соревнованиях, а о любимом деле. Нике скоро 10 лет, и она счастлива. И папа теперь помогает советами, знакомствами с хореографами, постановщиками танцев, и травм здесь меньше, чем в спорте. — Сыновья наверняка играют в футбол? — В Москве открылась детская школа футбольного клуба «Барселона» — Энджел учится там с удовольствием. Ему очень нравится — из Испании приезжают игроки, проводят тренировки, а по итогам года лучшие ученики поедут туда на соревнования. Три раза в неделю тренировки, а по воскресеньям игры. Я приезжаю болеть за сына. Никакой сверхзадачи нет — Энджел играет, ему нравится, он кайфует. В 8 лет игровые навыки только закладываются, поэтому футбольных прогнозов на будущее пока не делаем. Младшенький Мирошка ходит на гимнастику и детский футбол. Ему вообще все нравится — он прыткий, умный. — Лет через тридцать каким пенсионером мечтает быть Сергей Жуков? — Раньше я всегда отвечал так на подобные вопросы: «Буду, как основатель „Плейбоя“ Хью Хефнер , лежать на Мальдивах в огромной ванне в окружении 60 моделей. Мне уже ничего не надо, но в колонках непременно будут играть песни „Руки Вверх!“. А теперь все иначе. У нас с Региной четко сформировалось понимание того, как мы проведем старость. И это очень смешно. Многие родители меня поймут. Представьте большой дом в несколько этажей. В нем находят для себя место все члены нашей семьи: взрослые дети, внуки… На одном этаже четыре комнаты, в них во всех идут разные уроки — робототехника, английский, шахматы… Звонит звонок — дети с умными лицами меняются комнатами. Чуть выше этажом танцевальный зал, на улице футбольный тренер занимается с внуком, рядом теннисный корт, бассейн… Много родни, и все при деле. Вот вышла на улицу ухоженная красивая бабулька — это Регина, которая наблюдает за детьми и внуками. А наверху в доме есть маленькая уютная комната, обитая белым и мягким. И в ней живет сошедший с ума от всей этой ватаги дедушка Сережа Жуков. Не выдержал! Это, конечно, шутка…

Фото: личный архив.

Личное дело Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года. Окончил Самарскую академию культуры и искусств по специальности „режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи“. В 1995 году переехал в Москву, а с 1996 года начинается история группы „Руки Вверх!“. Хиты „Студент“, „Крошка моя“, „Чужие губы“, „Лишь о тебе мечтаю“ и другие до сих пор звучат на дискотеках. В сентябре 2018-го вышла новая песня — „К черту эту гордость“.