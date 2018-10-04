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Мать случайно испекла для сына торт в форме половых органов и прославилась
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Мать случайно испекла для сына торт в форме половых органов и прославилась 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети посмеялись над британкой, которая случайно испекла для сына торт в форме вагины. История опубликована в группе The Unmumsy Mum на Facebook.
Женщина по имени Кейт Кирвен (Kate Kirven) написала, что решила приготовить торт своему ребенку на его шестой день рождения. Ее сын начал интересоваться предметами золотого цвета и кристаллами, поэтому Кирвен захотела порадовать мальчика тортом-жеодой (геологическое образование — прим. «Ленты.ру»).
«Пока я не закончила, я не видела, что испекла ему практически сияющую вагину», — написала женщина. Она также прикрепила к посту фотографию получившегося десерта. Всего за день историей Кирвен поделились более семи тысяч человек.
«Вот почему я покупаю детские пирожные», — посмеялись над женщиной-кулинаром юзеры. Другие предположили, что шестилетний ребенок вряд ли заметит сходство торта с женскими половыми органами.
Ранее в сети прославилась женщина, которая криво написала буквы на торте и случайно назвала ребенка «сукой».
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