История серийной убийцы Леонардо Чианчулли

История Леонарды Чианчулли, серийной убийцы, превращавшей своих жертв в мыло и кексы

Согласно стереотипам, итальянские мамочки и бабули, заботливые и любящие, всегда следят, чтобы их чада были хорошо накормлены и обласканы. Что ж, Леонарда Чианчулли явно была из другого теста. Конечно, она обожала своих детей, но, когда в 1939-м узнала, что ее старшего и самого любимого сына хотят забрать в армию, решила, что для его спасения необходимы… человеческие жертвы.

В период с 1939 по 1940 год эта странная женщина отправила на тот свет трех ни в чем не повинных дам. Схема всегда была одна: Леонарда заманивала одиноких соседок к себе, опаивала вином с наркотиком, а потом убивала топором. Трупы расчленяла и растворяла каустической содой, после чего варила из останков мыло. А кровь использовала для приготовления кексов, которыми угощала родных и соседей. За свои убийства Чианчулли получила 30 лет тюрьмы и три года в психбольнице для преступников.

Непонятно, на каком моменте своей трагической жизни, полной суеверий и мистики, эта несчастная женщина сошла с ума, но в историю криминальной Италии она вошла навсегда.

Известная по прозвищу Мыловар из Корреджо, Леонарда Чианчулли появилась на свет в 1894 году. Ее детство было более чем несчастливым: девочка родилась в результате изнасилования своей матери, которая, по воспоминаниям Леонарды, всегда ненавидела ее всем сердцем. В подростковом возрасте Леонарда дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Позднее все свои неудачи в жизни она объясняла тем, что ее мать наложила на нее проклятье.

В 1914-м она вышла замуж за мелкого чиновника Раффаэле Пансарди, к которому ее родители относились с неодобрением, поскольку занимали более высокое положение в обществе. Чианчулли утверждала, что именно после свадьбы мать прокляла ее и обрекла на жизнь в страдании.

Леонарда в молодости

Конечно же, не было никаких доказательств проклятия, но сложно в него не поверить, если посмотреть на жизнь Чианчулли после брака. Через несколько лет после замужества мужа Чианчулли посадили в тюрьму за мошенничество, а три года спустя ее дом был разрушен землетрясением. После этого супруги уехали в Корреджо, где Чианчулли открыла небольшой магазин и заработала отменную репутацию как хорошая, ласковая женщина, заботливая мать и милая соседушка.

За время брака Леонарда беременела 17 раз, из которых три беременности закончились выкидышами, а десять детей умерли в маленьком возрасте. До этого суеверная женщина была у гадалки, которая сказала ей, что та выйдет замуж, но все ее дети будут умирать один за другим. Именно поэтому четверых оставшихся в живых она оберегала всеми возможными способами. Позднее Чианчулли отправилась к хироманту, который не сделал ничего, чтобы побороть страх женщины перед проклятием.

«На вашей правой руке я вижу тюрьму, — сказал ей хиромант. — На вашей левой руке — психиатрическую лечебницу».

Под давлением проклятия, которое, по ее мнению, наложила мать, и предсказаний Леонарда Чианчулли стала очень суеверной. Возможно, не будь ее жизнь так наполнена суевериями, проклятиями и гадалками, она никогда не стала бы убивать.

В 1939-м женщина узнала, что ее старший и самый любимый сын Джузеппе должен присоединиться к итальянской армии. Полная решимости защитить его любой ценой, Чианчулли вдруг решила, что это требует человеческих жертв, — и выбрала трех своих соседок, женщин среднего возраста. Некоторые источники уверяют, что Леонарда сама занималась ворожбой, и эти дамы пришли к ней за советом; другие же говорят, что женщины пришли к ней просто по-соседски. Как бы то ни было, она начала планировать их убийство.

Три жертвы Леонарды Чианчулли

Все началось с того, что старая дева Фаустина Сетти обратилась к Чианчулли, чтобы та помогла ей найти мужа. Леонарда сказала, что подходящий кандидат ждет ее в городе Пола и ей необходимо отправиться туда, предварительно известив своих родных и друзей о том, что она уезжает и что у нее все просто замечательно. За свои «услуги» Леонарда взяла с Сетти 30 тысяч лир, едва ли не все имевшиеся у женщины сбережения.

В день своего отъезда Сетти пришла в гости к Чианчулли, чтобы попрощаться, и согласилась выпить стаканчик вина, не зная о том, что туда подмешан наркотик. Леонарда убила наивную женщину топором и разрезала ее труп на девять частей, собрав всю кровь в таз. Позднее в своих мемуарах Чианчулли описала то, что происходило дальше:

«Я бросила куски в большую кастрюлю, добавила туда семь килограммов едкого натра, который купила, чтобы сделать мыло. Потом я вымешивала смесь, пока все не превратилось в плотную темную массу, которую я разлила по нескольким ведрам. Получилось хорошее мыло. Что касается крови в ванной, я дождалась, пока она загустеет, а затем высушила ее в духовке, смешала с мукой, сахаром, шоколадом, молоком и яйцами, а также небольшим количеством маргарина и замесила тесто. Я приготовила много кексов к чаю и угощала ими дам, которые навещали меня, мы с Джузеппе тоже их ели».

Вторая жертва, Франческа Соави, поверила заявлению Леонарды о том, что та нашла ей работу в школе для девочек в Пьяченце. Как и Сетти, Соави написала родным и подругам о своем переезде. И тоже выпила на прощание у Чианчулли необычного вина. И также превратилась в мыло и пирожные. Убийство произошло 5 сентября 1940 года. На Соави убийца-мыловар заработала 3 тысячи лир.

Позднее в тюрьме Леонарда Чианчулли написала мемуары, которые озаглавила: «Признание озлобленной души»

Третьей и последней жертвой Чианчулли стала бывшая оперная певица театра Ла Скала, обладательница прекрасного сопрано Вирджиния Качиоппо. Ей Чианчулли якобы нашла работу секретаршей у некоего таинственного импресарио во Флоренции.

«Она попала в горшок, как и две предыдущие… ее плоть была жирной и бледной, когда я ее растапливала. Я добавила бутылку одеколона и после долгого кипячения получила возможность сделать крем-мыло довольно приемлемого качества. Я раздала его соседям и знакомым. И, кстати, кексы получились вкуснее: та женщина была очень сладкой», — писала убийца в своих воспоминаниях.

Хоть Чианчулли и думала, что замела все следы, кое-что она упустила. В отличие от своих первых двух жертв, у которых был ограниченный круг общения, у Качиоппо была невестка, и при этом очень любопытная. Она не поверила письмам, рассказывающим о внезапном отъезде, и видела, как Качиоппо вошла в дом Чианчулли в тот вечер, когда должна была уехать. О своих подозрениях она сообщила в полицию, и вскоре Леонарда была арестована.

Леонарда во время судебного заседания

В результате убийца получила 30 лет тюрьмы и еще три года провела в психбольнице для преступников. Как оказалось, хиромант был прав.

Леонарда Чианчулли умерла от церебрального инсульта в женской психбольнице для преступников в Поццуоли 15 октября 1970 года. Предметы, проходящие по ее делу, в том числе и горшок, в котором варились жертвы, выставлены в Криминологическом музее в Риме.