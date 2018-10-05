Ещё
«Прямо в машине»: Блюменкранца из «Дома-2» поймали на измене
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Прямо в машине»: Блюменкранца из «Дома-2» поймали на измене 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц добыла компромат на пока еще мужа Валерия. В этом ей помогла жительница телестройки Таня Графова, которая рассекретила имя любовницы мужчины.
Девушки достали скриншоты переписки Блюменкранца и бывшего участника шоу Виталика Альперовича. В беседе Валерий признается, что предложил новой зазнобе приехать на проект.
По словам Графовой, соперницу Таты зовут Лолита Алимова. Валерий давно флиртует с девушкой, и между ними был интим. Татьяна была свидетелем похождений Блюменкранца.
Девушка вспомнила, что в ночь с первого на второе июня этого года Валерий отдыхал в компании друзей, среди которых оказались Альперович и та самая Алимова. «Тогда она подъехала к ним, они выпили… После Валера пошел с ней в машину, и они переспали. А Альперович стоял все это время на „шухере“. А когда Тата ушла второй раз, он звал ее к себе», — сообщила Графова.
После ухода Таты с проекта ее супруг принялся устелено искать себе новую любовь. Первой, кого он позвал к себе была давняя знакомая Лолита. Примечательно, что девушка сейчас проживает в Египте. Пока она не решается откликнуться на уговоры Блюменкранца. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
Добавим, что Валерий недавно сам обвинял жену в неверности. «Она приходит в отель без камер и занимается с Безусом… Как бы это корректнее сказать… Делает ему *** (ублажает орально. — Прим. ред.) на кровати, а рядом лежит маленький ребенок. Спасибо, мне такая женщина не нужна, всего доброго», — рассказал он шокированным поклонникам в Сети.
Дни.ру: последние новости
"Опасались за ее жизнь": вскрылась правда о найденной дочери Пескова и Дроздовой Ирина Розанова откровенно об отъезде из России на ПМЖ Меган Маркл взяла принца Гарри на поводок после встречи с любовницей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые похудели до неузнаваемости1
Поза «68»: лучшая секс-позиция, о которой мало кто знает13
Наболело: «Ну почему наши мужчины не такие!»336
Подружки невест раскрыли правду о свадьбах7
Гадкие утята, которые выросли и утерли всем нос15
Видео
04:32
Детские лайфхаки из СССР
Дети
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
01:00
Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг
Звёзды
01:55
Располневшая Мелания Трамп прячет фигуру
Звёзды
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение