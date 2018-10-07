Умер известный уральский журналист

Много лет Григорий Максимович посвятил журналистике: он был редактором газет «Уральский рабочий», «Заря Урала», редактором журнала «Уральский федеральный округ». Его авторству принадлежит 18 документальных книг.

Причиной смерти, по словам родственников, стало онкологическое заболевание.

«Многие мои друзья знают его как многолетнего редактора «Уральского рабочего», писателя, биографа. А для меня он был дедушкой моих детей, иногда строгим, но всегда невероятно добрым человеком. Человеком широкой души и непоколебимых убеждений», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Всеволод Махов

Когда и где состоится прощание, пока неизвестно.