Ещё
Умер известный уральский журналист
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер известный уральский журналист 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Много лет Григорий Максимович посвятил журналистике: он был редактором газет «Уральский рабочий», «Заря Урала», редактором журнала «Уральский федеральный округ». Его авторству принадлежит 18 документальных книг.
Причиной смерти, по словам родственников, стало онкологическое заболевание.
«Многие мои друзья знают его как многолетнего редактора «Уральского рабочего», писателя, биографа. А для меня он был дедушкой моих детей, иногда строгим, но всегда невероятно добрым человеком. Человеком широкой души и непоколебимых убеждений», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Всеволод Махов.
Когда и где состоится прощание, пока неизвестно.
Редакция «ФедералПресс» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Григория Максимовича
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Девушке с врожденным дефектом кубанские врачи удлинили руку На Южном Урале зэки построили опасные детские игровые площадки Нижегородка стала одним из лучших соцработников России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безрукова прокомментировала слухи о беременности1
Почему нельзя гладить постельное белье111
Звезды, которые похудели до неузнаваемости1
Девушки массово отказываются от бюстгальтеров25
Гадкие утята, которые выросли и утерли всем нос16
Видео
04:32
Детские лайфхаки из СССР
Дети
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
01:00
Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг
Звёзды
01:55
Располневшая Мелания Трамп прячет фигуру
Звёзды Африка
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение