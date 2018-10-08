Он отсидел за наркотики, стал легендой, а теперь хочет жить в России 

Дэнни Трехо заявил, что не против получить российское гражданство. «Лента.ру» встретилась с легендарным исполнителем роли несокрушимого мексиканского героя Мачете и поговорила с ним о тако, любимых героях комиксов и том, кого боится возможно самый пугающий актер голливудского кино.
«Лента.ру»: Ты ведь не первый раз в Москве? Я знаю, что ты приезжал в 2012 году и сделал фото с группой The Jonas Brothers на Красной площади, где выглядишь так, будто это их последнее фото в жизни. Видишь какие-нибудь изменения?
Дэнни Трехо: Да нет, вроде все то же самое. Только прохладно тут, конечно. А так очень здорово. Люди у вас здоровские.
Как тебе русские фанаты?
Офигенные ребята.
Ну что там с третьей частью «Мачете», «Мачете убивает в космосе»?
Мы ждем Роберта Родригеса, он там всё пишет и переписывает сценарий. Он все время чем-то недоволен. Обещает, что в сценарии будет много политики. Но мы точно его снимем. Когда-нибудь.
Где снимать-то будете, в космосе?
Нет, опять в Остине. Ему нравится снимать в Техасе.
У тебя весь инстаграм в шутках про тако.
Еще как.
Я так понял, ты так пиаришь свою сеть закусочную «Trejo’s Tacos»? Она сейчас только в Лос-Анджелесе, скоро ждать франшизу в Москве?
Было бы круто.
Чуть ли не у каждого актера сегодня есть место в комиксовой вселенной. Ты хочешь кого-нибудь сыграть?
Я хочу играть Мачете. Он мой супергерой. Простой чувак, который никогда не наденет узкие трико. Он крутой.
Есть роль, которую ты хотел бы сыграть, но тебе никогда не предложат?
Нет такого. В конце концов мне кого только не предлагали — я всегда соглашаюсь. Я сначала играю Мачете, самого крутого парня в мире, а потом снимаюсь в рекламе Snickers. У меня очень широкий актерский спектр.
Твое тату на груди признано самой узнаваемой татуировкой в мире. Расскажи вкратце, как ты его сделал?
Мой друг Генри Росс по кличке «Супер-еврей» сделал мне ее в тюрьме. Сначала он описал только общие линии, а вот уже год спустя, в другой тюрьме, набил тени. В итоге тату закончили только в третьей тюрячке.
Говорят, ты фанатеешь от R’n’B.
Какие у тебя три любимых трека?
Кстати! Я же собственный музыкальный лейбл открыл. Назвал «Trejo’s Music». У меня там молодая певица есть, Тара Нью, она поет классные песни «Mama Didn’t Lie» и «Silly of Me». И ещё один трек мы недавно издавали… Блин, забыл… «Savora me»
Слушай, Дэнни, ты вот реально же страшный чувак. Не как человек, а именно твои персонажи. А есть кто-то, кого боишься ты? Именно из персонажей.
Неа. Никого.
А как же все эти чуваки, которые играют новых Джокеров каждое лето? Джаред Лето? Хоакин Феникс?
Они все боятся меня. *подмигивает, смеется*