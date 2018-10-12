Маликов размышляет об истинной натуре людей

Дмитрий Маликов немало времени проводит, путешествуя по разным городам и странам. По мнению артиста, самолет — отличное место не только для того, чтобы почитать интересную книгу, но и чтобы размышлять. В этот раз Маликов решил порассуждать о том, как современные соцсети приносят пользователям не только удовольствие, но и откровенный вред.

То, что социальные сети для многих людей становятся в лучшем случае источником разочарования в себе, а в худшем — депрессии, давно говорят психологи. Глядя на фотографии из жизни знакомых, выбранные самым тщательным образом, а зачастую еще и приукрашенные, мы думаем, что наша жизнь намного скучнее других. Появляется зависть, обида и чувство неполноценности. О том как соцсети, в частности, Инстаграм, обнажают истинные лица людей, решил поговорить Дмитрий Маликов. Артист отметил, что Инстаграм может быть очень полезным инструментом для того, чтобы наблюдать за жизнью близких людей, не пропуская ничего важного. Однако с такой же вероятностью подобные соцсети могут принести вред тем, кто ими слишком увлекается:

«Подумал я тут об Инстаграме, о его влиянии на людей, на их чувства, эмоции, слабости и пороки… Есть от этой соцсети безусловная польза в виде нужной информации, иллюстрации событий, которые происходят с Вашими друзьями и близкими, и много еще другого хорошего, но есть и вред… Хвастовство и показушничество возбуждает в людях зачастую негативные чувства: зависть и осуждение, злобу и ненависть», — рассуждает Маликов.

А ведь желающих похвастаться и приукрасить собственную жизнь действительно полно во всех соцсетях. К слову, сам Маликов старается, как правило, вести себя довольно скромно, не слишком выставляя напоказ богатство.

Впрочем, комментарии, которые люди оставляют в соцсетях и чувства, которые у них вызывает чужое благополучие, могут помочь понять о них многое, считает Маликов: «В общем-то, получается, что это в каком то смысле проверка души на количество добра и любви, которое в ней есть. И поэтому по нашим комментариям всегда очень видно, кто мы…».

Можно предположить, что Дмитрий намекает на некоторых комментаторов, которые нередко пишут гадости не только самому артисту, но и его семье. А недавно страницы Маликова и его дочери в соцсетях подверглись атаке хакеров, на восстановление потребовалось несколько дней.