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Дубровский потребовал выгнать с позором санитаров магнитогорской психбольницы
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Дубровский потребовал выгнать с позором санитаров магнитогорской психбольницы 

РИА «ФедералПресс» + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отреагировал на скандал в магнитогорской психбольнице, где санитары издевались над пожилым пациентом. Глава региона потребовал, чтобы виновные понесли самое суровое наказание.
«Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жестких мер: в короткие сроки установить всех виновных, они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором», — заявил Борис Дубровский.
К руководству учреждения есть серьезные вопросы. Материалы необходимо передать в правоохранительные органы, виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание, — сообщается в телеграм-канале «Молнии Дубровского».
Между тем в сети внучка пенсионера, который попал на видео, написала, что ее дедушка умер около 40 дней назад. По ее словам, он страдал частичной потерей памяти. На издевательства в больнице он не жаловался.
Как писал «ФедералПресс» ранее, девушка познакомилась в сети с молодым человеком, который рассказал, что работает в психбольнице санитаром. Он начал присылать «веселые» видео, которые новой знакомой таковыми не показались. Девушка пообещала обратиться в правоохранительные органы.
На одном из видеороликов, который попал в интернет, заснято издевательство над пожилым пациентом. Санитар кидает в мужчину тапочками, а потом и вовсе пинает. Все это сопровождается смехом коллег. Главврач психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске уже знает о случившемся и обещал обратиться в прокуратуру.
Отмечалось, что в настоящее время героев видео нет на рабочем месте. Один из них на больничном, другой — в отпуске.
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