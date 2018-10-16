Рынска назвала имя избранника экс жены Шнурова

Рынска назвала имя нового избранника бывшей жены Шнурова

Светский обозреватель Божена Рынска вычислила нового возлюбленного бывшей жены лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильды. По словам светской львицы, на видео, которое Матильда разместила в Instagram — владелец ресторана «Театро» возле Мариинского театра, бывший совладелец клуба «Онегинъ» Сергей Шпонька.

«Не бедствует. Большой друг Собчак, Белоцерковской и Пети Аксенова», — написала Рынска в соцсетях.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором Матильду в аэропорту Пулково встречает некий мужчина. Он обнимает, целует ее, затем они вместе уходят.