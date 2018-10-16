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Рынска назвала имя избранника экс жены Шнурова
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Рынска назвала имя нового избранника бывшей жены Шнурова 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Светский обозреватель Божена Рынска вычислила нового возлюбленного бывшей жены лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильды. По словам светской львицы, на видео, которое Матильда разместила в Instagram — владелец ресторана «Театро» возле Мариинского театра, бывший совладелец клуба «Онегинъ» Сергей Шпонька.
«Не бедствует. Большой друг Собчак, Белоцерковской и Пети Аксенова», — написала Рынска в соцсетях.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором Матильду в аэропорту Пулково встречает некий мужчина. Он обнимает, целует ее, затем они вместе уходят.
В 2011 году Шпонька женился на светской львице Александре Погорецкой, но их брак вскоре распался, пишет URA.ru.
Сергей и Матильда Шнуровы прожили вместе 11 лет. В августе 2018 года они развелись. 17 ноября состоится лидер «Ленинграда» женится на Ольге Абрамовой, которая по слухам является дочерью бывшего топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова.
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Женский форум
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