Рынска назвала имя избранника экс жены Шнурова

Светский обозреватель Божена Рынска вычислила нового возлюбленного бывшей жены лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильды. По словам светской львицы, на видео, которое Матильда разместила в Instagram — владелец ресторана «Театро» возле Мариинского театра, бывший совладелец клуба «Онегинъ» Сергей Шпонька.
«Не бедствует. Большой друг Собчак, Белоцерковской и Пети Аксенова», — написала Рынска в соцсетях.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором Матильду в аэропорту Пулково встречает некий мужчина. Он обнимает, целует ее, затем они вместе уходят.
В 2011 году Шпонька женился на светской львице Александре Погорецкой, но их брак вскоре распался, пишет URA.ru.
Сергей и Матильда Шнуровы прожили вместе 11 лет. В августе 2018 года они развелись. 17 ноября состоится лидер «Ленинграда» женится на Ольге Абрамовой, которая по слухам является дочерью бывшего топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова.